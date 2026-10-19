Большие и маленькие кнопки для унитаза: как ими пользоваться, чтобы снизить расходы

Нередко для очистки туалета достаточно меньшего количества воды, ведь если постоянно нажимать большую кнопку, то такая привычка приведет к лишним расходам. За день это может показаться незначительным, но за месяц накопятся сотни литров.

Однако здесь важно учитывать особенности конкретной модели бачка, пишет Deccoria. Например, в системах двойного смыва объемом 3 и 6 литров маленькая кнопка позволяет сэкономить 3 литра воды за одно использование.

Если в семье четыре человека и каждый будет нажимать маленькую кнопку три раза в день вместо большой, за месяц можно сократить потребление воды на 1080 литров.

В чем разница между маленькой и большой кнопками смыва?

Маленькая кнопка активирует меньший слив, а большая – больший. Первый слив используется для смыва мочи, а второй – для смыва твердых отходов и бумаги. Больший объем воды не всегда необходим и приводит к большему расходу и более высоким счетам за коммунальные услуги.

Если правильно использовать слив, можно сэкономить немало литров в месяц. Для моделей, настроенных на 3 и 6 литров, каждое такое нажатие означает сокращение расхода воды на 3 литра.

Например, если один человек нажимает маленькую кнопку вместо большой три раза в день, то за день сэкономится 9 литров, а за 30 дней – 270 литров. Если в доме проживает четыре человека, то цифра достигнет 1080 литров, а это более кубического метра воды в месяц.



Маленькая и большая кнопки имеют разное назначение / Фото Pexels

Какие ошибки допускают при использовании скрытых или отдельно стоящих смывных бачков?

Первая распространенная ошибка – всегда выбирать маленькую кнопку смыва, даже когда ее недостаточно. Два смыва по 3 литра израсходуют столько же, сколько один смыв на 6 литров. Если после этого придется нажимать большую кнопку, общий расход достигнет 9 литров.

Использовать меньший объем воды целесообразно только тогда, когда его хватает для эффективной очистки унитаза.

Еще одна ошибка – самостоятельно уменьшать объем воды в бачке без учета особенностей сантехники. Настройки должны соответствовать требованиям конкретной модели унитаза и сливного механизма. Не стоит класть в бачок посторонние предметы для уменьшения объема воды, поскольку они могут мешать работе клапанов.

Третья проблема – незаметная утечка. После смыва и наполнения бачка вода не должна постоянно стекать в чашу унитаза. Если заметна тонкая струйка воды, слышно непрерывное шипение или бачок периодически наполняется без использования туалета, это может свидетельствовать о неисправности сливного механизма.

Отдельно стоит проверить, свободно ли возвращается кнопка смыва в исходное положение. Если она заедает, нажимается с усилием или обе кнопки обеспечивают одинаковый объем воды, стоит осмотреть механизм и его составляющие. В таких случаях изменение привычек не поможет – нужно устранить техническую неисправность.