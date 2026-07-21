5 целебных трав, которые нужно собрать в июле: наши бабушки делали это постоянно

Июль богат травами, которые могут помочь при простуде или укрепить иммунитет. Среди лучших мест, где их можно найти –, – леса, поляны или даже собственный сад.

Собирать травы лучше всего в солнечные дни, пишет Interia Kobieta. Утром сбор проводить не стоит, поскольку они должны быть полностью сухими. Травы, покрытые росой, могут сгнить во время сушки.

Какие травы собирать в июле?

Цветки липы

Липа цветет в разгар лета, поэтому это идеальный месяц для сбора. Часто липу используют при простуде, особенно для полоскания рта или горла, или при сухом кашле. Кроме того, чай из липы обладает расслабляющим и успокаивающим действием.

Ромашка

Цветки распускаются на участках в течение всего лета, а настои из ромашки обладают успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Растение хорошо успокаивает раздраженные слизистые оболочки, поэтому его часто назначают при проблемах с пищеварением. Ромашкой лечат метеоризм, спазмы желудка и воспаления кишечника.

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Василек

Чаще всего растение используют в виде настоев – для питья или в качестве компресса. Оно обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Чай из василька помогает ускорить обмен веществ.



В июле можно найти немало васильков / Фото Pexels

Подорожник обыкновенный

Листья подорожника успокаивают раздраженное горло, облегчают отхаркивание и способствуют заживлению ран. Даже листья подорожника, приложенные к раздраженной коже, облегчают боль и помогают уменьшить кровотечение. Домашний сироп из подорожника поможет от кашля.

Бархатцы

Растение улучшает пищеварение и помогает организму очиститься. Бархатцы способны вывести лишнюю воду из организма, естественным образом уменьшая отеки. Настой из бархатцев используют для ополаскивания волос, склонных к перхоти и сухости.