Збирати трави найкраще у сонячні дні, пише Interia Kobieta. Вранці збір проводити не варто, оскільки вони мають бути повністю сухими. Трави вкриті росою можуть згнити під час сушіння.

Які трави збирати у липні?

Квіти липи

Липа цвіте всередині літа на повну силу, тож це ідеальний місяць для збору. Часто липу використовують при застуді, особливо для полоскання рота чи горла, або при сухому кашлі. Крім того, чай з липи має розслабляючу та заспокійливу дію.

Ромашка

Квіти цвітуть на ділянках впродовж всього літа, а настої з ромашки мають заспокійливі та протизапальні властивості. Рослина добре заспокоює подразнені слизові оболонки, тож її часто призначають при проблемах із травленням. Ромашкою лікують метеоризм, спазми шлунка та запалення кишечника.

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Волошка

Найчастіше рослину використовують у вигляді настоїв – для пиття чи як компрес. Вона має антибактеріальні та протизапальні властивості. Чай з волошки допомагає в прискоренні метаболізму.



У липні можна знайти чимало рослин волошки / Фото Pexels

Подорожник звичайний

Листя подорожника заспокоює подразнене горло, полегшує відхаркування та сприяє загоєнню ран. Навіть листя подорожника прикладене до подразненої шкіри полегшує біль й допомагає знизити кровотечу. Домашній сироп з подорожника допоможе від кашлю.

Чорнобривці

Рослина покращує травлення й допомагає організму очиститися. Чорнобривці здатні вивести зайву воду з організму, природно зменшуючи набряки. Настій з чорнобривців використовують для ополіскування волосся, яке схильне до лупи та сухості.