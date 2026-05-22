Без этого урожая не будет: чем подкормить огурцы, помидоры и капусту в мае

В мае огородные культуры переходят в фазу активного роста, поэтому именно сейчас важно не ошибиться с подкормкой. В этот период огурцы, помидоры и капуста активно наращивают корневую и зеленую саму, а недостаток питательных веществ может повлиять на урожай в течение всего сезона.

Агроном овощных культур, открытого и закрытого грунта ФГ Тандем-агро Анна Казик рассказала эксклюзивно для 24 Канала, какие же подкормки требуют самые популярные овощи для выращивания и на что обратить внимание огородникам.

Чем подкормить огурцы, помидоры и капусту?

Огурец

Огурец очень любит "кушать", но не любит высокой концентрации солей. Поэтому необходим кальций для корня и молодых листьев. Азот – для старта роста. Фосфор – если холодная почва или слабое укоренение. Магний – при интенсивном росте,

– рассказала Анна Казик.

Что покупать из удобрений:

Дачникам стоит приобрести кальциевую селитру, аминокислоты после стресса. Также понадобятся фосфорные укоренители, а если лист светлый – провести подкормку магнием по листу. Но огурец капризный овощ и в холодной земле может просто не вырасти, даже если удобрений достаточно.

Томаты

"В мае томаты важно не перекормить азотом, дать сильный корень, заложить будущее цветение. Ему надо фосфор, кальций, немного азот и бор перед бутонизацией", – добавила агрономка Анна Казик.



Помидоры не стоит слишком сильно подпитывать азотом / Фото Pexels

По ее словам, капуста в мае активно формирует листовую массу, поэтому азота нужно много. Серу стоит добавлять для вкуса и структуры, бор – чтобы не было пустот и проблем с сердцевиной. Среди удобрений следует обратить внимание на кальциевую селитру, сульфат аммония и комплекс NPK с серой.

Какие сорта капусты можно посадить?

Есть несколько сортов капусты, которые быстро растут и не требуют особых усилий в уходе, пишет "Яркая клумба". Сорт "Дитмарская" уже много лет подряд остается фаворитом среди огородников из-за быстрого созревания и превосходного вкуса.

Сорт "Июньская" может долго сохранять свежесть даже после сбора урожая. Капуста белокочанная "Ранняя красавица" быстро созревает и очень вкусная. А вот сорт "Этма F1" подойдет тем, кто хочет получить урожай в кратчайшие сроки.

Как сеять огурцы?

Огурцы сеют двумя способами. Один из них – традиционный строчный посев. Семена раскладывают с промежутком примерно 10 – 15 сантиметров, а между рядами оставляют 100 сантиметров. Чем сильнее разрастается сорт, тем больше места ему нужно.

Также популярным считается гнездовой посев. В этом случае нужно сделать небольшие лунки на расстоянии 30 сантиметров друг от друга и высевать в каждую по 3 семени. Благодаря такому количеству семян удастся избежать проблем с неравномерными всходами, поскольку не все семена прорастают хорошо.

Когда сеянцы выпустят настоящий первый листок, в лунке нужно оставить лишь одно самое сильное растение. Другие следует аккуратно срезать ножницами у земли, но не вырывать, чтобы не повредить корни.