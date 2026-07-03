Посыпьте розы этим порошком: кусты начнут бурно расти

После первого цветения розы теряют силу. Когда побеги перестают расти, а новых бутонов становится меньше, дачники прибегают к подкормке азотом, однако это серьезная ошибка.

По словам опытных дачников, в июле розам нужны калий и фосфор, пишет Wprost Dom. Розы должны расти до конца лета, поэтому необходимо обеспечить им необходимую подкормку.

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Как подкормить розы в июле?

Чтобы кусты снова начали активно цвести, нужно воспользоваться не магазинным удобрением, а натуральным, которое садоводы используют постоянно.

Подкормка в июле необходима, поскольку на первое цветение розы потратили немало энергии и питательных веществ. Если кусты растут на бедной почве и не получают удобрений, из-за этого цветы станут мельче, а количество бутонов уменьшится в разы.

Калий поможет растениям повысить устойчивость к жаре и болезням, а также удержит влагу. А вот фосфор влияет на формирование новых цветочных почек и укрепляет корневую систему.



Кусты роз могут повторно зацвести / Фото Pexels

Лучшим источником калия, фосфора и микроэлементов является просеянная чистая зола лиственных пород. Достаточно лишь рассыпать тонкий слой (1–2 горсти) под куст, слегка перемешав с верхним слоем почвы. После этого растения следует полить.

Такую подкормку рекомендуют вносить только один раз за лето, поскольку зола разкисляет почву.

Обратите внимание! Если роза не образует новых бутонов после подкормки, проблема может быть уже не в недостатке удобрений. Часто причиной являются пересушенные корни, недостаточный полив или появление черной пятнистости на листьях.

Вместо золы есть хорошая альтернатива – перепревший компост. Его нужно рассыпать вокруг куста слоем 2–3 сантиметра. Компост обогащает почву питательными веществами и обеспечивает ее способность удерживать влагу.

В летнюю жару зола оказывает очень благотворное влияние, поскольку кусты уже легче переносят высокие температуры и меньше страдают от пересыхания.

Чем не стоит посыпать кусты роз?

В сети есть немало советов о кофейной гуще, банановой кожуре или посыпании яичной скорлупой. Кофейная гуща действительно может улучшить состояние почвы, но в ней недостаточно калия. Она очень медленно разлагается, поэтому кальций станет доступен растениям только через несколько месяцев.

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В целом дачники советуют ухаживать за кустами роз, чтобы они повторно зацвели. Для этого нужно:

регулярно удалять отцветшие соцветия;

поливать обильно, но редко;

замульчировать почву корой или компостом;

проверять листья на наличие черной пятнистости и мучнистой росы.

Если совместить подкормку с уходом, то кусты роз будут прекрасно расти и дадут еще одну волну бутонов.

Лучше избегать использования любых удобрений со второй половины августа. С этого периода растение готовится к зиме, поэтому подкормки уже будут лишними. Могут подойти только специальные осенние удобрения с калием и фосфором без добавления азота.