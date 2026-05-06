Спасите черешни от червей: обработайте деревья в мае от плодовой мушки

Черви в черешнях – это постоянная проблема, с которой борются садоводы. Причина скрывается в плодовой мушке, которая откладывает яйца прямо в ягоды. Если не прибегнуть к обработке деревьев, то можно испортить большинство урожая.

Пораженные ягоды часто внешне выглядят нормальными до момента полного развития личинок, пишет Plantix.

Как распознать пораженные черешни?

Маленькие проколы на кожуре и изменение цвета вокруг них – это первые признаки поражения. Со временем плоды уже могут иметь вмятины, сморщиваться, гнить и даже быстрее опадать с дерева. При разрезе в такой черешне можно найти малые личинки.

Сами мухи, которые заражают ягоды, зимуют в почве, а весной появляются и откладывают яйца в плоды. Личинки развиваются внутри несколько недель, а потом оставляют ягоды и снова попадают в почву.

Взрослые мухи начинают откладывать яйца именно в мае, преимущественно во второй половине месяца. К этому времени дерево уже отцвело и начинает формировать плоды. Зараженное дерево плодовыми мушками не имеет никаких признаков. Понять, что черешню атаковала муха можно только тогда, когда созреют ягоды.



Черешни и вишни часто страдают от плодовой мушки / Фото Pexels

Как защитить черешню в мае?

Против плодовых мушек хорошо работают липкие ловушки, которые помогают поймать взрослых особей. Это могут быть доски с липкой намазкой, на которую будут подвергаться вредители.

Использование агроволокна

А еще садоводы советуют сделать физическое блокирование пути плодовой мушки, пишет Interia Kobieta. Под крону черешни и вишни нужно застелить агроволокно, которое будет препятствовать вылету взрослых мух, которые находятся в земле.

Материал должен покрывать всю площадь под деревом, в тех пределах, где в прошлом году опадали ягоды, потому что именно там могут жить плодовые мухи. По краям материал надо утяжелить, чтобы предотвратить вылет насекомых.

Агроволокно следует держать вокруг дерева до конца июня, пока активность вредителей не снизится.

Раствор из полыни

Также уберечь ягоды от заражения личинками поможет отвар полыни, который из-за резкого аромата отпугивает взрослых мух. Нужно в 2 литрах воды развести 100 граммов сушеной травы. Нужно только залить полынь водой и дать настояться всю ночь.

Тогда утром надо все час прокипятить, процедить и развести до 10 литров. Опрыскивание этим раствором нужно проводить раз в неделю, покрывая всю крону дерева, вместе с листьями и плодами. Проводить такую процедуру советуют вечером.

Как отпугнуть других вредителей?

Среди популярных вредителей на участке есть также муравьи и тля. В летнее время именно насекомые помогают тле активно размножаться, поэтому от них следует как можно скорее избавляться. Апельсиновые кожи являются достаточно полезными в саду. Дачники их используют для:

создания компоста, поскольку в шкурках содержится азот, фосфор и калий, которые хорошо поддерживают развитие корневой системы;

отпугивания муравьев;

создания средства против тли.

Теперь апельсиновая кожура может стать полезным элементом в садоводстве, и не только улучшить почву, но и защитить растения от вредителей.