Уражені ягоди часто зовні виглядають нормальними до моменту повного розвитку личинок, пише Plantix.

Як розпізнати уражені черешні?

Маленькі проколи на шкірці та зміна кольору навколо них – це перші ознаки ураження. З часом плоди вже можуть мати вм’ятини, зморщуватися, гнити і навіть швидше опадати з дерева. При розрізі в такій черешні можна знайти малі личинки.

Самі мухи, які заражають ягоди, зимують у ґрунті, а навесні з’являються і відкладають яйця у плоди. Личинки розвиваються всередині кілька тижнів, а тоді залишають ягоди і знову потрапляють у ґрунт.

Дорослі мухи починають відкладати яйця саме у травні, переважно у другій половині місяця. До цього часу дерево вже відцвіло і починає формувати плоди. Заражене дерево плодовими мушками не має жодних ознак. Зрозуміти, що черешню атакувала муха можна лише тоді, коли дозріють ягоди.



Черешні та вишні часто страждають від плодової мушки / Фото Pexels

Як захистити черешню у травні?

Проти плодових мушок добре працюють липкі пастки, які допомагають зловити дорослих особин. Це можуть бути дошки з липкою намазкою, на яку наражатимуться шкідники.

Використання агроволокна

А ще садівники радять зробити фізичне блокування шляху плодової мушки, пише Interia Kobieta. Під крону черешні та вишні потрібно застелити агроволокно, яке перешкоджатиме вильоту дорослих мух, які перебувають у землі.

Матеріал має покривати всю площу під деревом, у тих межах, де минулого року опадали ягоди, бо саме там можуть жити плодові мухи. По краях матеріал треба обтяжити, щоб запобігти вильоту комах.

Агроволокно слід тримати навколо дерева аж до кінця червня, поки активість шкідників не знизиться.

Розчин з полину

Також вберегти ягоди від зараження личинками допоможе відвар полину, який через різкий аромат відлякує дорослих мух. Потрібно у 2 літрах води розвести 100 грамів сушеної трави. Потрібно лише залити полин водою та дати настоятися всю ніч.

Тоді вранці треба все годину прокип’ятити, процілити і розвести до 10 літрів. Обприскування цим розчином потрібно проводити раз на тиждень, покриваючи всю крону дерева, разом з листям і плодами. Проводити таку процедуру радять ввечері.

Як відлякати інших шкідників?

Серед популярних шкідників на ділянці є також мурахи та попелиця. У літню пору саме комахи допомагають попелиці активно розмножуватися, тому їх слід якомога швидше позбуватися. Апельсинові шкіри є досить корисними в саду. Дачники їх використовують для:

створення компосту, оскільки у шкірках міститься азот, фосфор і калій, які добре підтримують розвиток кореневої системи;

відлякування мурах;

створення засобу проти попелиці.

Тепер апельсинова шкірка може стати корисним елементом у садівництві, і не лише покращити ґрунт, але й захистити рослини від шкідників.