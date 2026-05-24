Насколько часто нужно чистить стиральную машину: почти все заблуждаются

Чистка стиральной машины это та задача, выполнять которую не нравится практически никому. Не удивительно, что большинство людей откладывают ее до последнего.

Кажется довольно ироничным то, что нужно чистить прибор, который должен чистить вашу одежду. Впрочем, от этого никуда не деться – если стиральную машину не помыть вовремя, очень быстро вы это заметите: одежда начнет пахнуть уже не так свежо, как обычно, пишет Southern Living.

Почему в стиральной машинке появляется плесень?

Влага – это чрезвычайно благоприятная среда для появления плесени. И логично, что стиральная машина, постоянно во время работы наполнена водой, может быть особенно уязвимой к этой проблеме.

Особенно часто грибок и плесень начинают расти, когда вода попадает прямо в отсек для моющего средства и резиновые прокладки. Если плесень и влагу игнорировать, очень быстро вы начнете замечать затхлый запах, что перенесется на всю одежду, что вы будете стирать в машинке.



Насколько часто нужно чистить стиральную машину?

Для того, чтобы предотвратить появление плесени, очищать стиральную машину нужно по крайней мере раз в месяц. Но несмотря на то, что это стандартное правило, в некоторых случаях за губку и моющее средство придется браться даже чаще.

Вот на какие признаки следует обращать внимание:

запах плесени или плесени;

видимый грибок на резиновых прокладках (особенно в машинках с передней загрузкой);

остатки грязи в барабане;

белье уже не пахнет свежестью.

Почистить стиральную машину очень просто – для этого лишь нужно запустить пустой цикл стирки с белым уксусом или любым другим средством для чистки – годится также лимонный сок или отбеливатель. Также нужно помыть отдельно резиновые прокладки и лоток для порошка.