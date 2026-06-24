Товары для творчества: что стоит купить ребенку к школе

Подготовка к школе требует ответственности и четкого понимания того, что именно нужно приобрести для ребенка. Запутаться в различных категориях товаров очень легко, поэтому лучше составлять списки заранее или ориентироваться на уже готовые.

Среди канцелярских товаров, которые понадобятся в школе, стоит также обратить внимание на товары для творчества. Они пригодятся на уроках изобразительного искусства и трудового обучения, пишет платформа "На урок".

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Какие товары для творчества стоит приобрести к школе?

В списке школьных канцелярских принадлежностей важно не пропустить товары для творчества, которые понадобятся ребенку. Важно подготовить все необходимое, чтобы потом не пришлось докупать что-то в спешке.

Покупки можно растянуть на всё лето, ведь так они меньше ударят по кошельку. Кроме того, так меньше шансов что-то забыть, ведь отсутствие спешки часто способствует лучшей подготовке.

Знайти канцелярські товари під різні запити та на різний бюджет можна на Prom. Тут можна порівняти різні товари для шкільної творчості та обрати оптимальний варіант за ціною. За результатами дослідження Kantar 2025 року покупці вважають, що на Prom найнижчі ціни серед українських маркетплейсів. Якщо ви будете замовляти дрібні товари кілька разів, то щоб не переплачувати, варто звернути увагу на підписку Smart на Prom. Вона коштує 50 гривень на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

В частности, ребенку в школе понадобятся:

альбом для рисования;

цветные карандаши;

цветные фломастеры;

цветная бумага и картон;

клей; ножницы с закруглёнными концами.

Такие канцелярские принадлежности понадобятся на определенных уроках / Фото Pexels

Эти товары ребенок сможет использовать в течение всего учебного года на тех уроках, где в этом возникнет необходимость. Родители должны позаботиться о том, чтобы ребенок был готов к школьным будням.

Также можно купить раскраску и детскую книжку. Эти товары могут помочь раскрыть и реализовать творческий потенциал и воображение.