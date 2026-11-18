С наступлением холодов меняются потребности домашних питомцев. Зимой собакам нужна дополнительная защита от мороза, снега и дорожных реагентов. Поэтому владельцы чаще обращают внимание на одежду, обувь и аксессуары, которые делают прогулки более комфортными и безопасными.

В холодное время года также следует позаботиться о досуге и уходе за животным дома, пишет Supertails. Интерактивные игрушки помогут занять собаку, а набор для груминга поможет в уходе за шерстью и когтями.

Какие товары для собак чаще всего покупают зимой?

Одежда для собак

Одежда обеспечит собакам дополнительный комфорт в холодное время года. Свитер или куртка пригодятся во время прогулок в холодные дни. Выбирая одежду, важно обращать внимание на размер, материал и удобство посадки, чтобы она не сковывала движений собаки.



Собакам зимой нужна теплая одежда / Фото Pexels

Обувь для защиты лап

Зимой лапы собак нуждаются в защите. Снег, лед, влага и дорожные реагенты могут раздражать подушечки. Именно поэтому владельцы выбирают специальную обувь для прогулок.

При выборе стоит учитывать размер лап, материал подошвы и надежность фиксации, чтобы обувь не спадала во время движения.

Взимку для песиків часто обирають собачі худі та курточки, взуття, іграшки та набори для грумінку. На Prom представлений собачий одяг різних брендів, зокрема Trixie, Hunter, Puppia та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема й різні аксесуари для домашніх улюбленців. Для тих, хто регулярно купує товари для собак та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Шлейка для комфортных прогулок

Этот практичный аксессуар подойдет для ежедневных прогулок, особенно если собака имеет привычку сильно тянуть поводок. Правильно подобранная шлейка распределяет нагрузку на область груди, а не концентрирует ее на шее.

При покупке нужно правильно определить размер и проверить, не натирают ли ремешки и не сковывают ли они движения собаки.

Интерактивные игрушки для собак

В холодное время года также следует позаботиться об активности собаки дома. Интерактивные игрушки способны обеспечить животному умственную нагрузку. Например, можно приобрести игрушку, в которой нужно искать лакомства. Собака захочет получить вознаграждение и дольше будет сохранять интерес.

Набор для груминга собак

Собакам необходим регулярный уход за шерстью и когтями. В него входят щетки или расчески для шерсти, а также инструменты для ухода за когтями.

Расчесывание помогает удалять отмершую шерсть, предотвращать образование колтунов и поддерживать опрятный вид питомца.