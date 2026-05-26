Какую канцелярию нужно купить в школу

Школьный учебный год подходит к концу, однако уже через несколько месяцев стартует следующий. Для кого-то он станет началом целого этапа жизни.

Тем, кто пойдет в школу снова, и тем, кто сделает это впервые, надо подготовиться к 1 сентября. В частности, нужно приобрести канцелярию, которая может понадобиться, пишет Всеосвита.

Какую канцелярию нужно купить?

Тетради, ручки, обложки, простые карандаши и многое другое понадобятся во время учебы. Кому-то нужно обновить уже имеющиеся наборы, а кому-то с нуля сформировать собственный.

В частности, первоклассникам нужно приобрести:

тетради в клетку на 12 листов – 10 штук;

тетради в косую линию на 12 листов – 10 штук;

папку для тетрадей;

плотные обложки для тетрадей – 20 штук;

обложки для книг;

точилку с контейнером;

ручку шариковую синюю – 4 штуки;

простые карандаши – 4 штуки;

резинку – 1 штука;

линейку 30 сантиметров, желательно деревянную;

набор белой офисной бумаги 100 листов;

папку-регистратор для портфолио;

файлы (50-100 штук); подставка для ручек.

Кроме этого, нужно приобрести канцелярские товары для уроков труда: ножницы, клей-карандаш, клей ПВА, цветной картон и бумагу, подложка на стол.

Также понадобятся канцелярские товары для уроков рисования и творчества: альбом для рисования, акварельные краски медовые на 12 цветов, гуашевые краски на 9-12 цветов, кисточки разных размеров (номер 1, 3, 5), или в наборе, стакан-непроливайку, цветные карандаши на 12 цветов, фломастеры на 12 цветов, пластилин на 12 цветов, доска для пластилина, формата А4 и стеки.

Обновлять канцелярию нужно в соответствии с тем, как появляется такая потребность, ведь это может быть индивидуальным.