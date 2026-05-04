Как правильно пользоваться посудомоечной машинкой: объяснение за 30 секунд

Посудомоечная машина значительно упрощает быт, но некоторые никак не решаются ее приобрести, поскольку думают, что она сложная в использовании. А для тех, кто уже ее имеет, следует знать лишь несколько вещей, за которыми стоит следить.

Нередко проблемы с качеством мытья или неприятный запах появляются не из-за самой техники, а из-за неправильного использования или ухода. Блогерка Диана Гологовец рассказала в своем инстаграме все, что нужно знать о посудомойке за 30 секунд.

Читайте также Душевая лейка станет идеально чистой за 1 час: нужна секретная таблетка

Чтобы посудомоечная машина эффективно работала и дольше служила, достаточно знать несколько базовых правил. Они помогут избежать поломок, сохранить посуду в хорошем состоянии и получать идеальный результат после каждой стирки.

Что нужно знать о посудомоечной машине?

Отсек для соли

Соль в посудомоечной машине нужна для защиты техники. Она смягчает воду и предотвращает образование накипи на нагревательном элементе. Именно поэтому важно регулярно проверять уровень соли и досыпать ее, если она заканчивается.

Моющее средство и ополаскиватель

В специальный отсек добавляется таблетка или порошок для мытья, которые отвечают за чистоту посуды. Рядом расположен отсек для ополаскивателя. На панели управления есть индикаторы, которые подскажут, когда нужно пополнить эти средства.

Для покупців, які хочуть купити посудомийну машину у розстрочку, на Prom є “Оплатити частинами”. На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 оплати.

Блогер еще также добавила, что в посудомоечной машине нельзя мыть ножи, посуду с антипригарным покрытием и тарелки с золотистыми или декоративными элементами.

Кроме того, на сайте Martha Stewart говорится о том, что в посудомойке нельзя мыть фарфор и фарфор, поскольку их лучше очищать вручную. Также некоторые виды пластика могут расплавиться и испортиться. Деревянную ложку, лопатку или разделочную доску лучше мыть вручную, а хрупкое стекло может разбиться во время мытья.

Как очищать стиральную машину?

Раз в месяц нужно проводить глубокую очистку посудомоечной машины. Нужно вынуть фильтры и промыть их под водой, протереть внутренние поверхности машины, а тогда запустить длинный цикл со специальным средством для очистки.

Во время такого цикла можно оставить внутри фильтры, чтобы они еще лучше промылись. Регулярный уход не только улучшает качество мытья, но и продлит срок службы техники.

Диана Гологовец рассказала все о посудомоечной машине

Какие еще есть интересные новости?

Эксперт рассказала, что перешла с капсул для стирки на жидкое стиральное средство. После этого ее одежда стала чище и свежее. Женщина отметила, что с жидким средством она регулировать количество в зависимости от объема загрузки и того, насколько грязная одежда. Преимущество жидкого средства в том, что можно выбрать оптимальную дозу средства для каждой стирки.

Обычный винная корка поглощает влагу и запахи в холодильнике Их нужно разместить в ящиках для овощей и менять каждые несколько недель для лучшего результата.