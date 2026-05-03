В этом, по мнению редактора Express Софи Харрис, и заключается основная ошибка. Автор рассказала, как она изменила в привычном процессе стирки одну вещь, после чего одежда стала свежее чем когда-либо.

Как улучшить результат стирки?

Недавно Софи перешла с капсул для стирки на жидкое стиральное средство. После этого ее одежда становилась чище и свежее.

Женщина отмечает, что с жидким средством она регулировать количество в зависимости от объема загрузки и того, насколько грязная одежда. Поэтому ей удается всегда использовать оптимальную дозу средства для каждой стирки.

Капсулы, заранее наполнены, рассчитаны на среднюю загрузку. Поэтому их часто бывает недостаточно для того, чтобы очистить большее количество одежды или сильные загрязнения.

Кроме того, Софи заметила, что жидкое стиральное средство лучше работает во время самого цикла стирки. Он уже растворен, поэтому начинает действовать сразу и равномерно распределяется в машине. Это особенно эффективно при прохладных или коротких циклах.

Капсулам нужно полностью раствориться, прежде чем они начнут действовать, и в некоторых случаях, особенно при быстрой или холодной стирке, они могут растворяться не так удачно. Из-за одежды порой хуже очищается или на ней остаются следы от средства.

Софи советует заменить капсулы для стирки на жидкое средство

Софи поделилась, что она также использует белый уксус, чтобы освежить белье – будь то полотенца, или постель, или одежду.

По ее мнению, это домашнее средство помогает удалить остатки стирального средства, особенно на полотенцах, которые со временем могут становиться жесткими.

Женщина просто добавляет немного уксуса в отсек для кондиционера, не используя сам кондиционер в тех циклах, где применяет уксус.

В общем переход на жидкое стиральное средство дал более стабильные результаты, а одежда ощутимо свежее сразу после стирки.

Можно ли доверять быстрому режиму стирки

Эксперты единодушны: быстрый цикл хуже очищает одежду, чем стандартный. Причина в том, что он длится примерно 15 – 30 минут. Из-за этого моющее средство просто не успевает полностью растворить грязь и пятна. Обычный цикл (примерно 45 – 60 минут) дает больше времени для замачивания и лучшей работы стирального средства, поэтому одежда очищается эффективнее и стабильнее. Об этом пишет Real Simple.

Также быстрая стирка может оставлять незаметные остатки грязи или средства, которые со временем накапливаются на ткани.

Быстрый режим подходит лишь для небольших и слабо загрязненных вещей. Это могут быть несколько единиц белья, слегка изношенные вещи, вещи без пятен и сильного запаха. Также быстрый режим можно использовать, если нужно срочно освежить одежду.

В то же время он не подходит для:

сильно загрязненной одежды;

больших загрузок;

полотенец, постельного белья, джинсов и спортивной одежды.

Чтобы улучшить результат быстрого цикла, надо использовать качественное стиральное средство, уменьшить дозу моющего средства, загружать барабан только наполовину.

Как убрать плесень из швов между плитками

Не обязательно тратить много денег на средства против плесени – обычный домашний продукт может эффективно очистить швы между плиткой.

Темные пятна в швах в ванной не только портят вид, но и могут вредить здоровью, поэтому их следует убирать как можно быстрее.

Плесень появляется из-за тепла, влагу и постоянную сырость в ванной. Чаще всего она накапливается в швах плитки, на герметике и в складках шторки для душа.

Для очистки можно использовать пищевую соду – безопасное и доступное средство. Она хорошо убирает грязь, не повреждает поверхность и не разрушает швы.