Все из-за одной ошибки при поливе: вот почему растения начинают болеть

Многие дачники ошибочно полагают, что полив сада и огорода – это невероятно простая задача. Впрочем, и здесь можно допустить досадную ошибку, которая быстро приведет к потере части урожая.

Когда дело доходит до полива огорода, проще всего взять шланг и опрыскать из него все растения. Он охватывает большую площадь, и с его помощью можно справиться с задачей очень быстро – вот только из-за этого ваши растения могут стать невероятно уязвимыми к болезням, пишет Southern Living.

Что нельзя делать во время полива?

Основная ошибка при поливе растений – это полив листьев. Многие люди считают, что это – лишь часть тщательного полива, но овощи, кустарники и цветки не впитывают воду через листья, поэтому она просто остается там, и это впоследствии приводит к проблемам.

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Если это всего несколько брызг или капель, ничего страшного не случится. Однако, если листья постоянно мокрые, в конечном итоге это приведет к болезням. Дело в том, что вода и влажность создают идеальные условия для прорастания и распространения различных патогенов. Мокрые листья делают растения особенно уязвимыми к бактериальным заболеваниям, в частности к:

мучнистой росы;

пятнистости листьев;

фитофтороза.

Но дело не только в мокрых листьях: капли воды могут легко перенести болезни из почвы на нижние листья, и именно так часто начинаются различные инфекционные заболевания.



Листья растений поливать нельзя / Фото Pexels

Но есть еще одна проблема, о которой многие дачники не задумываются: ожоги листьев. Если растение остается мокрым до полудня, когда солнце наиболее жаркое, это может привести к тому, что капли воды будут фокусировать свет, как увеличительное стекло.

Поэтому лучшее, что могут сделать дачники для своих растений, – это следить за тем, чтобы листья оставались сухими. Именно это поможет свести к минимуму любой риск заболеваний.