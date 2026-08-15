Коли справа доходить до поливу городу, найпростіше буде взяти шланг та обприскати з нього усі рослини. Він покриває велику площу, і з ним можна впоратися з завданням дуже швидко – ось тільки через це ваші рослини можуть стати неймовірно вразливими до хвороб, пише Southern Living.

Що не можна робити під час поливу?

Основна помилка під час поливу рослин – це виливання води на листя. Багато людей вважають, що це – лише частина ретельного поливу, але овочі, кущі та квіти не вбирають воду через листя, тож воно просто залишається там, і це згодом призводить до проблем.

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Якщо це всього кілька бризок чи крапельок, нічого страшного не трапиться. Втім, якщо листя мокре постійно, зрештою це призведе до хвороб. Річ у тому, що вода та вологість створюють ідеальні умови для проростання та поширення різноманітних патогенів. Мокре листя робить рослини особливо схильними до бактеріальних захворювань, зокрема до:

борошнистої роси;

плямистості листя;

фітофторозу.

Але річ не лише у вологому листі: краплі води можуть легко перенести хвороби з ґрунту на нижнє листя, і саме так часто починаються різноманітні інфекційні захворювання.



Листя рослини поливати не можна / Фото Pexels

Та є ще одна проблема, про яку багато дачників не замислюються: опіки листя. Якщо рослина залишається мокрою до полудня, коли сонце найспекотніше, це може призвести до того, що краплі води фокусуватимуть світло, наче збільшувальне скло.

Відтак, найкраще, що можуть зробити дачники для своїх рослин – це перевірити, аби листя залишалося сухим. Саме це допоможе мінімізувати будь-який ризик захворювань.