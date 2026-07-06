Огурцы засохнут и станут горькими: вот что никогда нельзя сажать рядом с ними

Даже тщательный уход не спасет огурцы, если вы с самого начала неправильно подобрали соседей для этого растения. Ряд культур негативно влияет не только на рост и урожайность, но и на вкус огурцов.

Огурцы – это не проблемные овощи на огороде: они хорошо уживаются с большинством других культур. Но есть несколько, с которыми они никак не могут ужиться, и это приводит к тому, что растения чаще болеют и становятся не такими вкусными, пишет Марта Стюарт.

Интересно : Обрежьте пионы в июле: в следующем году кусты удивят цветением

Что нельзя сажать рядом с огурцами?

Тыква

Огурец и тыква принадлежат к одному семейству, а это значит, что и враги у них общие: стеблевой вредитель на тыквах и самшитовая огневка. Оба вредителя очень опасны для посадок и могут повреждать плоды обеих культур.

Поэтому при совместной посадке огурцов и тыкв создаются практически идеальные условия для размножения этих жуков.

Якщо на рослинах на городі часто з'являються шкідники, на Prom можна знайти інсектициди та інші засоби для захисту культур. Підписка Smart надає безкоштовну доставку на замовлення на маркетплейсі від 200 грн та дозволяє не переплачувати під час регулярних замовлень таких засобів.

Мята

Дачники, которые уже выращивали мяту, знают об удивительной способности этого растения невероятно быстро распространяться и захватывать значительные территории. Именно поэтому садоводы часто высаживают ее в контейнерах, а не в открытом грунте.

Наряду с огурцами мята может превратиться в инвазивное растение, которое будет подавлять рост остальных культур и забирать себе значительную долю питательных веществ и влаги.



Мяту не стоит сажать рядом с огурцами / Фото Pexels

Бахчевые

Арбузы и дыни – это прекрасные культуры для выращивания на огороде, но лучше подобрать для них участок подальше от огурцов. Бахчевые культуры подвержены тем же заболеваниям, а также их поражают одни и те же вредители. Особенно большой проблемой становятся мучнистая роса и огуречные жуки.

Картофель

Огурцы и картофель одинаково подвержены как различным видам гнили, так и фитофторозу – а эти болезни могут уничтожить весь урожай за считанные недели. Кроме того, и огурцы, и картофель требуют очень много питательных веществ, а это означает, что они будут конкурировать за них.

И благодаря более мощной корневой системе в этой борьбе часто побеждает именно картофель.

Шалфей

Ароматная трава может стать довольно неожиданным врагом огурцов: именно она влияет на вкус плодов. Огурцы станут более горькими и не будут казаться такими свежими. Также культуры будут конкурировать за воду между собой.

Кабачки



Кабачки будут мешать росту огурцов / Фото Pexels

Это родственные культуры, страдающие от мучнистой росы, вируса огуречной мозаики и серой гнили. Слишком близкое соседство повышает риск заражения.