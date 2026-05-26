Эти 6 многолетников идеальны для роскошного сада: цветут просто непрерывно

Самая большая беда многих садоводов заключается в том, что цветение высаженных растений пролетает слишком быстро. Что ж, эту проблему можно довольно быстро и легко решить – нужно лишь высадить правильные растения.

Важнейшая цель и мечта каждого садовода – это вырастить универсальную клумбу, где цветение не прекращается целый сезон. Конечно, важно обратить внимание на уход за растениями, и хорошая погода не помешает – но первый шаг к успеху заключается именно в выборе правильных цветов, пишет Real Simple.

Какие цветы можно посадить в саду, чтобы долго цвели?

Эхинацея

Эхинацея – это просто идеальный выбор для садоводов, ведь она имеет уникальную форму, а также поражает разнообразием оттенков розового, белого и фиолетового. Этот травянистый многолетник начинает цветение несколько позже, чем многие другие цветы, но зато не прекращает радовать яркими цветами до осени.

Она идеально впишется в смешанные клумбы и сады, альпинарии и массовые посадки.



Эхинацея идеально впишется в сад / Фото Pexels

Кореопсис

Кто не хочет дополнить клумбу ярко-желтыми цветами, что начинают цвести в самом начале лета, и засыхают только после заморозков? Для того, чтобы стимулировать новое цветение, не нужно сильно стараться: достаточно лишь обрезать отцветшие, цветы, до следующего бокового листа.

Тысячелистник

Тысячелистник порадует садоводов белым и розовым цветением, которое длится целое лето. Особенно удачным выбором это растение будет для сухого участка, что не получает много дождя или полива.



Тысячелистник идеально переносит засуху / Фото Pexels

Пион

Пионы – это надежные, а также невероятно долговечные растения, которые могут расти в вашем саду годами без особого внимания от дачника. А после срезки пионы просто не имеют конкурентов и могут стоять в вазе неделями.

Флоксы

Флоксы – это простые, неприхотливые цветы, что, впрочем, добавляют непринужденной элегантности практически в любой сад. Кроме того, они часто вырастают разной высоты и имеют невероятную гамму цветов, поэтому подойдут для различных садов и дизайнов.

Шалфей

Если хочется добавить в сад нотку королевского фиолетового, стоит посадить на клумбе многолетний шалфей. Цветение этого невероятного растения начинается в начале лета, а заканчивается аж осенью.