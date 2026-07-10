Посадите это под фруктовыми деревьями: урожай быстро удвоится

Фруктовые деревья в саду требуют большего ухода, чем может показаться на первый взгляд. Но есть простой способ обеспечить их питательными веществами и защитой без особых сложностей – нужно всего лишь посадить у корней несколько определенных растений.

Опытные дачники прекрасно знают, что удачно подобранные растения-компаньоны помогают повысить урожайность, улучшить вкус и защитить друг друга от болезней. И фруктовые деревья – это вовсе не исключение из правила, пишет Southern Living.

Что можно посадить под фруктовыми деревьями?

Белый клевер

Выращивание клевера прямо под фруктовыми деревьями имеет немало преимуществ. Во-первых, только что он начинает расти, о сорняках можно забыть: он активно подавляет их. Клевер также фиксирует в почве азот – это значит, что он накапливает его в корнях, и затем это вещество становится доступным и для дерева.

Кроме того, во время цветения клевер привлекает множество пчел и других опылителей.

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Клубника

Клубника – это покровная культура, которая может служить живой мульчей для дерева. Она затеняет почву и хорошо сохраняет влагу. У клубники неглубокая корневая система – это означает, что она не будет конкурировать с деревом за питательные вещества.

Но клубнике нужен свет, чтобы давать урожай, поэтому не сажайте ее там, где она будет находиться в тени весь день.

Ромашка

Это низкорослая трава, и ее можно даже выращивать в качестве альтернативы газону. Аромат растения привлекает опылителей, а сам цветок вынослив и совершенно не требует ухода.



Ромашка идеально растет под деревьями / Фото Pexels

Бархатцы

Они отпугивают вредителей, поражающих корни деревьев. А сильный аромат может также маскировать запах фруктов и других культур, тем самым защищая их. Сажать чернобривцы нужно на солнечных участках вокруг фруктовых деревьев, чтобы держать тлю и белокрылку на расстоянии.

Нарциссы

Нарциссы можно высаживать под любыми фруктовыми деревьями, которые зимой сбрасывают листья. Под весенним солнцем луковицы расцветут еще до того, как деревья полностью распустятся.