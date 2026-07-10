Досвідчені дачники дуже добре знають, що вдало обрані рослини-компаньйони допомагають підвищити врожайність, покращити смак та захистити від хвороб одна одну. І фруктові дерева – це зовсім не виняток з правила, пише Southern Living.
Що можна посадити під фруктовими деревами?
Біла конюшина
Вирощування конюшини прямо під фруктовими деревами має чимало переваг. По-перше, щойно вона починає рости, про бур'яни ви можете забути: вона активно пригнічує їх. Конюшина також фіксує у ґрунті азот – це значить, що вона зберігає його в корінні, і потім ця речовина стає доступна і дереву.
Окрім того, під час цвітіння конюшина приваблює багатьох бджіл та інших запилювачів.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
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Полуниця
Полуниця – це покривна культура, що може слугувати живою мульчею для дерева. Вона затіняє ґрунт та добре зберігає вологу. Полуниця має неглибоке коріння – це означає, що вона не буде конкурувати з деревом за поживні речовини.
Але полуниці потрібне світло для того, аби давати урожай, тож не садіть її там, де вона буде в тіні цілий день.
Ромашка
Це низькоросла трава, і її можна навіть вирощувати як альтернативу газону. Аромат рослини приваблює запилювачів, а сама квітка витривала та зовсім не потребує догляду.
Ромашка ідеально росте під деревами / Фото Pexels
Чорнобривці
Вони відлякують шкідників, що вражають коріння дерев. А сильний аромат може також маскувати запах фруктів та інших культур, і захищати їх таким чином. Садити чорнобривці потрібно на сонячних місцях навколо фруктових дерев, аби тримати попелицю та білокрилку на відстані.
Нарциси
Нарциси можна висаджувати під будь-якими фруктовими деревами, що взимку скидають листя. Під весняним сонцем цибулини розквітнуть ще до того, як дерева повністю розпустяться.