Посадите эти 5 растений рядом с гортензиями: цветение будет потрясающим

Многие дачники высаживают возле цветочных кустов различные однолетники , однако далеко не все знают, что подбирать их следует тщательно. Дело в том, что некоторые растения могут улучшить цветение, а другие, напротив, будут его замедлять.

Если вы хотите украсить свои гортензии во время цветения и при этом принести им пользу, стоит подумать о том, чтобы посадить рядом несколько однолетников, пишет Марта Стюарт.

Что посадить рядом с гортензиями?

Бегонии

Бегония – это идеальное растение-компаньон для гортензии. В большинстве регионов их выращивают как однолетние растения, и они непрерывно цветут в различных оттенках красного, белого, розового и красного.

Бегонии и гортензии так хорошо сочетаются на одном участке благодаря схожим требованиям к окружающей среде. Оба растения нуждаются в утреннем солнце, а затем в тени днем. Кроме того, и бегония, и гортензия нуждаются в постоянно увлажненной, дренированной почве.



Бегонии хорошо сочетаются с гортензиями / Фото Pexels

Разрыв-трава

Низкорослые растения разрыв-травы идеально растут у основания гортензий. Они радуют красивыми цветами, но при этом остаются совершенно неприхотливыми в уходе и прекрасно себя чувствуют в полутени и постоянно влажной почве.

Кроме того, они являются отличным способом добавить немного интереса к основанию куста.

Придбати насіння квітів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Колеус

Колеус известен своей яркой и невероятно привлекательной листвой, которая идеально сочетается с кустами гортензии. На самом деле колеусы также цветут, но в это же время листва начинает терять яркость.

Когда вы увидите цветки, их стоит обрезать и прищипывать, чтобы растение снова направило энергию на пышную листву.

Бровалия

Бровалия – это тропическое многолетнее растение, но за пределами тропиков ее обычно выращивают как однолетник. Бровалия любит послеобеденную тень, как и гортензия, и это делает их хорошими компаньонами.

Ротики

Обычно эти растения предпочитают полностью солнечные участки, но они будут хорошо себя чувствовать и в полутени рядом с гортензиями. Или же их можно сочетать с сортами гортензий, что хорошо растут на солнце.

Цветки ротиков бывают белыми, розовыми, фиолетовыми и оранжевыми.