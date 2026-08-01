Якщо ви хочете прикрасити свої гортензії під час цвітіння, та ще й дати їм користь, варто замислитися про посадку поряд кількох однорічників, пише Martha Stewart.

Що посадити біля гортензій?

Бегонії

Бегонія – це ідеальна рослина-компаньйон для гортензії. В більшості регіонів їх вирощують як однорічні рослини, і вони безперервно цвітуть у різних відтінках червоного, білого, рожевого та червоного.

Бегонії та гортензії так добре поєднуються на одній ділянці через схожі потреби у навколишньому середовищі. Обом рослинам потрібне ранкове сонце, а потім затінок вдень. Окрім того, і бегонія, і гортензія потребують постійно зволоженого, дренованого ґрунту.



Бегонії гарно підходять до гортензій / Фото Pexels

Розрив-трава

Низькорослі рослини розрив-трави ідеально ростуть біля основи гортензій. Вони пропонують гарні квіти, але водночас залишаються зовсім невибагливими до догляду і процвітають в напівтіні та постійно вологому ґрунті.

Окрім того, вони є чудовим способом додати трохи цікавості до основи куща.

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Колеус

Колеус відомий своїм яскравим та неймовірно привабливим листям, що ідеально поєднується з кущами гортензії. Насправді колеуси також цвітуть, але в цей-таки час листя починає тьмянішати.

Коли ви побачите квіти, варто їх обрізати та прищипувати, аби рослина знову перенаправила енергію у пишне листя.

Бровалія

Бровалія – це тропічна багаторічна рослина, але поза межами тропіків її зазвичай вирощують як однорічник. Бровалія полюбляє післяобідню тінь, як і гортензія, і це робить їх гарними компаньйонами.

Ротики

Зазвичай ці рослини полюбляють повністю сонячні ділянки, але вони добре почуватимуться і в напівтіні поряд з гортензіями. Або ж їх можна поєднувати з сортами гортензій, що добре ростуть на сонці.

Квіти ротиків бувають білими, рожевими, фіолетовими та помаранчевими.