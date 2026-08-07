Эти 5 однолетников можно сажать в августе: они зацветут к концу лета

Август часто оказывается сложным временем для садоводов: многие цветки, цвели в конце весны и в начале лета, уже начинают увядать, но найти им замену не так просто. Для этого стоит обратить внимание на растения, хорошо переносящие длительную жару.

Если вы хотите пополнить свой цветник к осени, это еще можно сделать в августе. Впрочем, далеко не все цветы перенесут посадку в такой жаркий и засушливый месяц, пишет Марта Стюарт.

Какие цветы можно посадить в августе?

Бархатцы

Это растение не просто украсит клумбу, но и окажется невероятно полезным: бархатцы могут отпугивать вредных насекомых, привлекать опылителей и цвести вплоть до осени – даже в тех случаях, когда температура становится по-настоящему жаркой.

Сажайте бархатцы на солнечном участке и регулярно поливайте, пока они не приживутся.



Бархатцы хорошо растут в жару / Фото Pexels

Придбати насіння чорнобривців можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Цинии

Цинии – одни из самых популярных летних однолетников, и не зря. Эти растения выносливы, но в то же время могут порадовать невероятно ярким цветением практически во всех цветах радуги.

Они будут надежно цвести в саду до самого конца сезона, а также являются одними из лучших цветов для срезанных букетов.

Космеи

Эти цветы привлекают садоводов тем, что растут невероятно быстро. Их можно вырастить в августе прямо из семян – и они все равно успеют порадовать вас цветами к концу лета.

Космеи нежные и воздушные, у них кружевные листья и раскрытые цветки на тонких стеблях.



Космеи можно сажать в августе / Фото Pexels

Бессмертник

Бессмертник имеет папоротникообразные цветки, напоминающие ромашки в самых разных красивых оттенках. Они также являются прекрасными сухоцветами, которые могут годами сохранять цвет и форму при условии правильной сушки.

Лучше всего растение растет в жарком, засушливом климате.

Гомфрена

Этот цветок привносит цвет и текстуру в сады уже ранней осенью, если высадить его в августе. Растение радует очаровательными шаровидными цветками, собранными в соцветия.

Гомфрена идеально подходит для сухих, жарких условий и хорошо переносит влажность.