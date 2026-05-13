Эти 4 многолетника идеально растут в тени: сажайте их в этом мае

Тенистые участки в саду частенько остаются "голыми" и из-за этого –не слишком привлекательными. Основная проблема заключается в том, что часто дачники просто не знают, что же туда посадить.

Растениям для роста нужен качественный грунт, полив, уход и, конечно же, солнце. Но это не значит, что затененные участки дачи потеряны. Главное здесь – подобрать удачные цветы, и тогда ваш сад забуяет как никогда раньше, пишет Real Simple.

Что посадить в тени сада из многолетников?

Герань Розанна

Эти невероятно красивые фиолетовые цветы – это лучшее растение, что только можно выбрать для тени. Она цветет с мая вплоть по октябрь и обеспечивает месяцы непрерывной красоты. Еще один приятный бонус – герань хорошо растет без яркого света, не требует особого ухода и не становится инвазивной.

Герань можно посадить под забором / Фото Pexels

Этот цветок хорошо подходит для того, чтобы заполнить пробелы между другими растениями, или смягчить края дорожек.

Анемона

Анемоны бывают разных оттенков – от белого до нежно-розового, и в дикой природе они часто встречаются под густыми кронами деревьев, в достаточно густой тени. Поэтому места под раскидистыми кустами и плодовыми деревьями можно заполнить именно этими деликатными цветами.



Анемоны хорошо растут в тени / Фото Pexels

Яснотка

Это растение сочетает прекрасные розово-фиолетовые цветы и серебристо-зеленые листья – и это отличный вариант для дачников, которые хотят наслаждаться красотой не только во время цветения растения.

За яснотками легко ухаживать, они долговечны и возвращаются каждый год.

Медведка

Цветы медведки могут похвастаться сложными, текстурированными лепестками – и это отличный выбор для тенистого английского сада. Они достаточно долго цветут, а также имеют широкий выбор цветов – от светло-фиолетового до розового и белого.

Как выращивать растения в тени?

Выбор удачных растений – это важный, но не последний шаг в достижении красивого сада. Когда вы выбираете затененный участок, об уходе нужно заботиться особенно внимательно, пишет Garderners` world. Вот что можно сделать:

Улучшайте почву – обогатите ее перед посадкой большим количеством органического вещества, чтобы вода лучше удерживалась.

– обогатите ее перед посадкой большим количеством органического вещества, чтобы вода лучше удерживалась. Удалите обедненную почву . Если вы сажаете цветы под деревьями, растущих уже давно, часть почвы нужно выкопать и заменить на новую.

. Если вы сажаете цветы под деревьями, растущих уже давно, часть почвы нужно выкопать и заменить на новую. Используйте удобрения с высоким содержанием калия. Идеально подойдет зола – именно она лучше всего способствует росту устойчивых, теневыносливых растений.

Идеально подойдет зола – именно она лучше всего способствует росту устойчивых, теневыносливых растений. Посадочные лунки формируйте вилами. Основание каждой лунки нужно разбить вилами, чтобы корни новых растений лучше прижились.

Основание каждой лунки нужно разбить вилами, чтобы корни новых растений лучше прижились. Используйте мульчу после посадки. Слой мульчи должен достигать примерно 7,5 сантиметров.

Какие многолетники лучше не сажать?

К сожалению, далеко не все растения стоят посадки на вашем участке – несколько из них могут иметь несколько тайных и неприятных особенностей. В частности, некоторые из всеми любимых цветов на самом деле инвазивные. А вот другие просто сложные в уходе и отцветают за считанные дни.

Поэтому если вы хотите красивый сад без лишних проблем, лучше не сажать: