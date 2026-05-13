Эти 4 многолетника идеально растут в тени: сажайте их в этом мае
- Для посадки в тени сада рекомендуют многолетники, такие как герань Розанна, анемона, яснотка и медведка, которые не требуют яркого света и обеспечивают длительное цветение.
- Эти растения легко ухаживать, они не становятся инвазивными и могут заполнить пробелы между другими растениями, в частности в тени под деревьями и кустами.
Тенистые участки в саду частенько остаются "голыми" и из-за этого –не слишком привлекательными. Основная проблема заключается в том, что часто дачники просто не знают, что же туда посадить.
Растениям для роста нужен качественный грунт, полив, уход и, конечно же, солнце. Но это не значит, что затененные участки дачи потеряны. Главное здесь – подобрать удачные цветы, и тогда ваш сад забуяет как никогда раньше, пишет Real Simple.
Что посадить в тени сада из многолетников?
Герань Розанна
Эти невероятно красивые фиолетовые цветы – это лучшее растение, что только можно выбрать для тени. Она цветет с мая вплоть по октябрь и обеспечивает месяцы непрерывной красоты. Еще один приятный бонус – герань хорошо растет без яркого света, не требует особого ухода и не становится инвазивной.
Герань можно посадить под забором / Фото Pexels
Этот цветок хорошо подходит для того, чтобы заполнить пробелы между другими растениями, или смягчить края дорожек.
Анемона
Анемоны бывают разных оттенков – от белого до нежно-розового, и в дикой природе они часто встречаются под густыми кронами деревьев, в достаточно густой тени. Поэтому места под раскидистыми кустами и плодовыми деревьями можно заполнить именно этими деликатными цветами.
Анемоны хорошо растут в тени / Фото Pexels
Яснотка
Это растение сочетает прекрасные розово-фиолетовые цветы и серебристо-зеленые листья – и это отличный вариант для дачников, которые хотят наслаждаться красотой не только во время цветения растения.
За яснотками легко ухаживать, они долговечны и возвращаются каждый год.
Медведка
Цветы медведки могут похвастаться сложными, текстурированными лепестками – и это отличный выбор для тенистого английского сада. Они достаточно долго цветут, а также имеют широкий выбор цветов – от светло-фиолетового до розового и белого.
Как выращивать растения в тени?
Выбор удачных растений – это важный, но не последний шаг в достижении красивого сада. Когда вы выбираете затененный участок, об уходе нужно заботиться особенно внимательно, пишет Garderners` world. Вот что можно сделать:
- Улучшайте почву – обогатите ее перед посадкой большим количеством органического вещества, чтобы вода лучше удерживалась.
- Удалите обедненную почву. Если вы сажаете цветы под деревьями, растущих уже давно, часть почвы нужно выкопать и заменить на новую.
- Используйте удобрения с высоким содержанием калия. Идеально подойдет зола – именно она лучше всего способствует росту устойчивых, теневыносливых растений.
- Посадочные лунки формируйте вилами. Основание каждой лунки нужно разбить вилами, чтобы корни новых растений лучше прижились.
- Используйте мульчу после посадки. Слой мульчи должен достигать примерно 7,5 сантиметров.
Какие многолетники лучше не сажать?
К сожалению, далеко не все растения стоят посадки на вашем участке – несколько из них могут иметь несколько тайных и неприятных особенностей. В частности, некоторые из всеми любимых цветов на самом деле инвазивные. А вот другие просто сложные в уходе и отцветают за считанные дни.
Поэтому если вы хотите красивый сад без лишних проблем, лучше не сажать:
- ландыш;
- мискант китайский;
- морозостойкий гибискус;
- гейхеру.
Часті питання
Какие растения подходят для посадки в тени сада?
Для посадки в тени сада подходят такие многолетники, как герань Розанна, анемона, яснотка и медведка. Они хорошо растут без яркого света и обеспечивают длительную красоту в саду.
Чем особенна герань Розанна для затененных участков?
Герань Розанна особенна тем, что цветет с мая по октябрь, не требует особого ухода, хорошо растет без яркого света и не становится инвазивной. Она идеально подходит для заполнения пробелов между другими растениями.
Почему яснотка является хорошим выбором для дачников?
Яснотка сочетает прекрасные розово-фиолетовые цветы и серебристо-зеленые листья, что обеспечивает красоту не только во время цветения. Она легко ухаживается, долговечна и возвращается каждый год, что делает ее идеальной для дачников.