Посадите эти растения возле помидоров: они отпугнут тлю и белокрылку

Помидоры являются одними из самых популярных культур на огороде. Для того, чтобы вырастить хороший урожай, важно не только правильно посадить овощи и хорошо за ними ухаживать, но и обеспечить выгодное соседство, которое спасет от вредителей.

Дачники знают, что улучшить урожай можно благодаря определенным растениям, которые привлекают насекомых, улучшают почву и отпугивают вредителей, пишет Southern Living.

Есть несколько растений, которые отвлекают вредителей от помидоров, поэтому благодаря им овощи будут защищены.

Какие растения посадить рядом с помидорами?

Редис

Этот овощ советуют высадить вокруг томатов, чтобы отвлечь блошек. Они грызут листья и корни, поэтому могут повредить молодую рассаду. Если высадить редис за несколько недель до посадки помидоров, то вредители переключатся на него.

Тимьян

Растение прекрасно работает как мульча, подавляя сорняки и удерживая влагу. Также чабрец способен через ароматические соединения листьев отпугнуть желтополосатых червей.

Базилик

Зелень имеет довольно заметный запах, поэтому сбивает с толку трипсов, которые объедают листья. Их вред заключается еще и в том, что они переносят вирус пятнистого увядания. Базилик следует посадить между кустами томатов. Он отпугнет тлю, паутинных клещей и белокрылок.



Укроп

К укропу очень часто прилетают хищные осы и златоглазки, которые питаются тлей и белокрылкой, поэтому укроп стоит высадить, чтобы спасти томаты от известных вредителей.

Кинза

Белое соцветие кинзы привлекательно для паразитоидов и мелких хищников. На участке они способны уничтожить колорадского жука. Сеять кинзу советуют в начале и конце лета.

Орегано

Растение привлекает медоносных насекомых, сирфидов и диких пчел. Личинки сирфид поедают мелких гусениц, тлю и белокрылок, поэтому такое соседство убережет томаты от вредителей, которые могут их уничтожить.

Как вывести фитофтороз с помидоров?

Раствор свежих дрожжей эффективен для профилактики фитофтороза помидоров, поскольку уменьшает риск грибковых заболеваний. Опрыскивание дрожжевым раствором следует проводить регулярно каждые 7 дней во влажную погоду для наилучших результатов.