Дачники знають, що покращити урожай можна завдяки певним рослинам, які приваблюють комах, покращують ґрунт та відлякують шкідників, пише Southern Living.

Читайте також Цей овоч варто посадити у червні: до кінця літа зберете корисний урожай

Є кілька рослин, які відволікають шкідників від помідорів, тому завдяки ним овочі будуть захищені.

Які рослини посадити поруч з помідорами?

Редис

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Цей овоч радять висадити навколо томатів, щоб відвернути блішок. Вони гризуть листя й коріння, тому можуть пошкодити молоду розсаду. Якщо висадити редис за кілька тижнів до посадки помідорів, то шкідники переключаться на нього.

Придбати рослини можна на Промі. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Чебрець

Рослина чудово працює як мульча, пригнічуючи бур’яни й утримуючи вологу. Також чербець здатен через ароматичні сполуки листя відлякати жовтосмугастих черв’яків.

Базилік

Зелень має досить помітний запах, тому збиває з пантелику трипсів, які об’їдають листя. Їхня шкода полягає ще й у тому, що вони переносять вірус плямистого в’янення. Базилік слід посадити між кущами томатів. Він відлякає попелицю, павутинних кліщів та білокрилок.



Базилік відлякує багатьох шкідників / Фото Pexels

Кріп

До кропу дуже часто прилітають хижі оси та золотоочки, які харчуються попелицею та білокрилкою, тому кріп варто висадити, щоб врятувати томати від відомих шкідників.

Кінза

Біле суцвіття кінзи привабливе для паразитоїдів й дрібних хижаків. На ділянці вони здатні знищити колорадського жука. Сіяти кінзу радять на початку та наприкінці літа.

Орегано

Рослина приваблює медоносних комах, сирфідів та диких бджіл. Личинки сирфід поїдають дрібних гусениць, попелицю і білокрилок, тому таке сусідство вбереже томати від шкідників, які можуть їх знищити.

Як вивести фітофтороз з помідорів?

Розчин свіжих дріжджів ефективний для профілактики фітофторозу помідорів, оскільки зменшує ризик грибкових захворювань. Обприскування дріжджовим розчином слід проводити регулярно кожних 7 днів у вологу погоду для найкращих результатів.