Бронзер в макияже: как использовать и для чего нужно это средство

Сегодня существует очень много средств для макияжа. Каждое из них играет в нем свою роль, поэтому важно использовать их по назначению.

Например, именно благодаря бронзеру создается эффект загара и необходимые тени. Он нужен, если вы хотите получить изысканный макияж, говорится в видео на аккаунте "Виктория beauty mentor".

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Как бронзер меняет макияж?

Автор видео также отмечает, что бронзер помогает сделать лицо более "выразительным" и привлекательным. Он также придает ему отдохнувший вид.

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В то же время стоит понимать, что эти средства также могут быть разными. В частности, в ролике отмечается, что они могут быть:

сухими;

матовыми;

кремовыми;

с шиммером;

жидкими.

Важно выбирать ту формулу, которая подойдет именно вам, поэтому выбирать нужно в соответствии с вашим типом кожи и потребностями. Правильно выбранный бронзер должен выглядеть естественно на вашей коже.

Также часто возникают вопросы о том, как правильно использовать средство. Обычно его наносят на те участки, на которые попадают солнечные лучи. Прежде всего понадобится очень мягкая кисточка. Кремовый и жидкий бронзер можно наносить просто пальцами или синтетической кистью.



Важно правильно подобрать бронзер / Фото Pexels

Если же средство в стике, то стоит сначала растушевать его на руке, а уже потом использовать пальцы или кисточку. Движения должны быть легкими. В отличие от скульптора, здесь не ставится задача создать четкие и яркие тени, которые будут контурировать лицо.

Для нанесения этого средства обычно используют схему в форме цифры "3" по бокам лица. Начинать стоит со виска, затем вести по скулам и вдоль линии челюсти.

Бронзер нужен для того, чтобы создать эффект легкой вуали. Это одно из тех средств, которые придают повседневному макияжу особый шарм и помогают скрыть усталость. Кроме того, он также может выгодно подчеркнуть черты лица.