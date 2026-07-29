Цинии будут цвести без перерыва все лето: уделите им всего 5 минут

Цинии – одни из самых простых в выращивании цветов, но иногда их цветение заканчивается слишком быстро. Впрочем, опытные дачники знают, что нужно делать, чтобы оно продолжалось все лето.

Если вы мечтаете о нетребовательных в уходе однолетниках, которые великолепно смотрятся на клумбах, цинии – это именно то, что вам нужно, пишет Real Simple. Но если вы хотите, чтобы эти растения роскошно выглядели в течение трех летних месяцев, придется воспользоваться одним простым советом по уходу.

Что делать, чтобы цинии цвели все лето?

Некоторые однолетние растения, такие как цинии, можно заставить цвести повторно, если вовремя их обрезать. По сути, чем больше отцветших цветов вы будете удалять, тем больше растение будет сосредоточиваться на том, чтобы выращивать новые.

Цинии гораздо сильнее реагируют на отцветание, чем многие другие однолетники: они будут цвести до тех пор, пока не смогут сформировать семена. Но только что оно появится, растение направит всю энергию на то, чтобы вырастить именно его. Цветение в таком случае прекращается.

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Однако важность обрезки отцветших цветков также зависит от сорта. Если у вас на клумбе растут компактные, сильно разветвленные цинии, они могут долго цвести даже сами по себе. Селекция продвинулась вперед, чтобы цветок и в дальнейшем ветвился и продолжал цвести поверх цветов, которые уже завершили цветение.

Но удаление отмерших бутонов имеет еще несколько важных преимуществ: прежде всего, это помогает предотвратить распространение мучнистой росы, что часто приводит к поражению клумб и передаче болезни на соседние растения.



Цветение циний можно существенно продлить / Фото Pexels

Как понять, что цинию уже можно прищипывать?

Удаление отмерших цветов нужно проводить в течение всего сезона, а не только в августе или позднее летом. Цинии следует проверять каждые несколько дней в период цветения или, по крайней мере, раз в неделю.

Цветок готов к прищипыванию, когда лепестки уже начинают блекнуть, сохнуть, скручиваться или буреть по краям. Центральная часть цветка в таких случаях также может начать выглядеть сухой. Не ждите, пока все растение покроется увядшими цветами – обрывайте их сразу же.