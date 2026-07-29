Якщо ви мрієте про легкі у догляді однорічники, що неймовірно виглядають на клумбах, цинії – це саме те, що вам потрібно, пише Real Simple. Але якщо ви хочете, аби ці рослини мали розкішний вигляд протягом трьох місяців літа, доведеться скористатися однією елементарною порадою з догляду.

Що робити, щоб цинії цвіли ціле літо?

Деякі однорічні рослини, як-от цинії, можна примусити повторно цвісти, якщо вчасно їх обрізати. По суті, що більше відцвілих квітів ви видалятимете, що сильніше рослина зосереджуватиметься на тому, аби вирощувати нові.

Цинії реагують на опадання цвітіння набагато помітніше, ніж чимало інших однорічників: вони цвістимуть, аж доки не зможуть утворити насіння. Але щойно воно з'явиться, рослина спрямовуватиме усю енергію на те, аби виростити саме його. Цвітіння в такому випадку припиняється.

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Але важливість обрізки головок квітів, що відцвіли, також залежить від сорту. Якщо у вас на клумбі ростуть компактні, сильно розгалужені цинії, вони можуть довго цвісти навіть самі собою. Селекція просунулася вперед, аби квітка й надалі розгалужувалася та продовжувала цвісти поверх квітів, що вже завершили цвітіння.

Але видалення відмерлих бутонів має ще кілька важливих переваг: передусім, воно допомагає запобігти поширенню борошнистої роси, що часто вражає клумби і передається на сусідні рослини.



Цвітіння циній можна суттєво продовжити / Фото Pexels

Як зрозуміти, що цинію вже можна прищипувати?

Видалення відмерлих квітів потрібно проводити протягом усього сезону, а не лише у серпні чи пізніше влітку. Цинії слід перевіряти кожні кілька днів в період цвітіння, або ж принаймні раз на тиждень.

Квітка готова до прищипування, коли пелюстки вже починають блякнути, сохнути, скручуються чи буріють по краях. Серединка квітки в таких випадках також може почати виглядати сухою. Не чекайте, поки уся рослина покриється зів'ялими квітами – обривайте їх одразу ж.