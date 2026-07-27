Как понять, что пора заменить датчик массового расхода воздуха: основные признаки

Датчик массового расхода воздуха является одним из ключевых элементов системы впрыска топлива. Именно он определяет, сколько воздуха попадает в двигатель, а полученные данные передает блоку управления. На основе этой информации электроника рассчитывает нужное количество топлива, чтобы двигатель работал стабильно и экономно.

ДМВП устанавливают между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, пишет Auto Zone . Его главная задача – постоянно измерять объем воздуха, поступающего в двигатель.

В большинстве современных автомобилей используется датчик с нагревательным элементом. Внутри него есть специальная нагревательная проволока и датчик температуры окружающего воздуха.

Чем больше поток воздуха, тем больше энергии требуется для поддержания этой температуры. Именно по этим показателям система определяет объем воздуха и передает информацию в блок управления двигателем, регулирующий подачу топлива.

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Как понять, что пора заменить ДМВП?

Автомобиль дергается или плохо разгоняется

Одним из самых заметных признаков неисправного датчика есть изменения в поведении автомобиля во время движения.

Водитель может заметить, что при нажатии на педаль газа машина начинает разгоняться с задержкой, дергается или глохнет. Чаще это проявляется во время обгона, выезда на трассу или интенсивного городского движения.

Это не только ухудшает комфорт вождения, но может создать опасные ситуации на дороге.



Датчик массового расхода воздуха / Фото СТО "Гепард"

Двигатель получает слишком много топлива

Если датчик неправильно определяет количество воздуха, блок управления может подавать больше топлива, чем требуется. В таком случае двигатель будет работать на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси.

Об этом могут свидетельствовать:

Черный дым из выхлопной трубы;

Увеличение расхода горючего;

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

Появление индикатора Check Engine

Но иногда причина заключается не в поломке самого датчика, а в том, что его чувствительные элементы покрылись грязью. Поэтому он передает неправильные показатели.

Двигатель получает недостаточно топлива

Другая проблема возникает тогда, когда датчик недооценивает количество поступающего в двигатель воздуха. В результате горючего подается недостаточно. Продолжительная эксплуатация автомобиля в таком режиме способна привести к серьезным неисправностям.

Среди характерных симптомов:

Ривки или перебои в работе двигателя;

Сложный запуск.

В некоторых случаях проблему можно устранить очисткой датчика. Неисправный датчик массового расхода воздуха не всегда приходится сразу менять. Иногда его работа ухудшается из-за загрязнения, поэтому после очищения он снова будет нормально работать.