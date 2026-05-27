Это сказочное дерево светится ночью: его можно выращивать в Украине
Некоторые садоводы кроме обычных плодовых деревьев добавляют в сад еще и экзотические растения. В этом году небольшое дерево альбиция юлибриссин имеет все шансы стать садовым хитом благодаря шелковистым цветам и невероятному аромату.
Это дерево родом из Азии и встречается в природе от Гималаев до Японии, пишет Interia Zielona. Альбицию даже иногда называют персидской мимозой и шелковым деревом. И хотя растение растет в теплых регионах мира, садоводы все активнее начали ее выращивать в Европе.
Как выглядит шелковое дерево?
Дерево образует зонтикообразную крону, а листья в форме перышек напоминают мимозу. Самыми красивыми в этом дереве являются пушистые розово-белые цветы. Когда они распускаются, то напоминают шелковые облака.
Впечатляющая альбиция с розовыми цветами / Фото из Википедии
Садоводы говорят, что дерево имеет одну особенность. Яркие цветы отражают лунный свет и искусственное освещение, создавая красивое сияние, которое выглядит так, как будто они светятся ночью.
Удивительные цветы альбиции / Фото из Википедии
Именно это ночное зрелище выделяет альбицию среди многих других декоративных растений.
Впрочем, кроме красивых цветов альбиции имеют еще и приятный аромат, который привлекает насекомых-опылителей – пчел и бабочек. Для людей этот запах тоже достаточно заметен – он сладкий и не похож на другие растения.
Как выращивать это дерево в Украине?
Альбиция хорошо растет на солнечном и защищенном от ветра месте. Почва должна быть легкой и немного дренированной, поскольку растение не любит избытка влаги.
Растет дерево относительно быстро и может стать настоящим украшением сада через несколько лет.