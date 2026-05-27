Это дерево родом из Азии и встречается в природе от Гималаев до Японии, пишет Interia Zielona. Альбицию даже иногда называют персидской мимозой и шелковым деревом. И хотя растение растет в теплых регионах мира, садоводы все активнее начали ее выращивать в Европе.

Читайте также Никакой тли на розах не будет: опрыскайте цветы натуральной смесью

Как выглядит шелковое дерево?

Дерево образует зонтикообразную крону, а листья в форме перышек напоминают мимозу. Самыми красивыми в этом дереве являются пушистые розово-белые цветы. Когда они распускаются, то напоминают шелковые облака.



Впечатляющая альбиция с розовыми цветами / Фото из Википедии

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Садоводы говорят, что дерево имеет одну особенность. Яркие цветы отражают лунный свет и искусственное освещение, создавая красивое сияние, которое выглядит так, как будто они светятся ночью.



Удивительные цветы альбиции / Фото из Википедии

Именно это ночное зрелище выделяет альбицию среди многих других декоративных растений.

Впрочем, кроме красивых цветов альбиции имеют еще и приятный аромат, который привлекает насекомых-опылителей – пчел и бабочек. Для людей этот запах тоже достаточно заметен – он сладкий и не похож на другие растения.

Как выращивать это дерево в Украине?

Альбиция хорошо растет на солнечном и защищенном от ветра месте. Почва должна быть легкой и немного дренированной, поскольку растение не любит избытка влаги.

Растет дерево относительно быстро и может стать настоящим украшением сада через несколько лет.