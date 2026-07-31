Добавьте эту смесь в стирку для придания белью мягкости: так поступают экономные итальянцы

Вместо обычного смягчителя для белья итальянцы используют собственную смесь, которая обеспечивает вещам результат, ничем не уступающий результату после использования дорогих средств.

В итальянских семьях уже много лет используют один гениальный трюк, который легко повторить, пишет Deccoria. Секрет смеси заключается в двух ингредиентах, которые легко найти на любой кухне.

Какой домашний кондиционер используют итальянцы?

Оказывается, что обычная соль и пищевая сода способны сделать одежду мягкой и ароматной.

Пищевая сода прекрасно смягчает ткани и делает их приятными на ощупь. Благодаря тому, что она также способна повысить pH воды, стиральный порошок начинает действовать эффективнее и выводить пятна даже при более низких температурах.

А вот соль защищает ткани и сохраняет цвет, предотвращая выцветание. Также соль способна устранить неприятный запах вещей и уменьшить жесткость воды, аналогично соде, повысив эффективность моющих средств. Кроме того, она может вывести следы пота под мышками и даже некоторые пятна.



Соль и сода прекрасно влияют на стирку / Фото Pexels

Как приготовить смесь для стирки?

Смесь соды и соли подойдет для стирки цветной или белой одежды, а также для постельного белья и полотенец.

Чтобы одежда после стирки еще и приятно пахла, можно добавить несколько капель эфирного масла (подойдет лавандовое или апельсиновое).

Соль и соду нужно смешать в равных пропорциях (примерно по 1/3 стакана каждого вещества). Затем все тщательно перемешать и добавить 10–15 капель эфирного масла.

В барабан нужно насыпать всего 2–3 столовые ложки смеси, используя любой порошок – жидкий или капсульный.

На Prom можна знайти пральні машини Bosch, Philips, Whirlpool та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів.

Остаток смеси можно хранить в закрытой банке примерно неделю, используя для последующей стирки вещей. Небольшой баночки хватит на несколько циклов.

Такая смесь дополнительно уменьшит накипь в стиральной машине, продлив срок службы техники. Впрочем, использовать ее стоит не всегда, а во время стирки вещей, большая часть которых изготовлена из леновой, синтетической или хлопчатобумажной ткани.

Мохер, кашемир и шелк стирать с использованием этой смеси не стоит. Для деликатных тканей подойдут специальные моющие средства.