В італійських родинах вже багато років використовують один геніальний трюк, який легко повторити, пише Deccoria. Секрет суміші складається з двох інгредієнтів, які легко знайти на кожній кухні.

Який домашній кондиціонер використовують італійці?

Виявляється, що звичайна сіль і харчова сода здатні зробити одяг м’яким та ароматним.

Харчова сода чудово пом’якшує тканини й робить їх приємними на дотик. Завдяки тому, що вона також здатна підвищити pH води, пральний порошок починає краще діяти й виводити плями навіть за нижчих температур.

А от сіль захищає тканини й зберігає колір, запобігаючи випиранню. Також сіль здатна усунути неприємний запах речей та зменшити жорсткість води, аналогічно до соди, підвищивши ефективність миючих засобів. Крім того, вона може вивести сліди поту під пахвами й навіть деякі плями.



Сіль і сода чудово впливають на прання / Фото Pexels

Як приготувати суміш для прання?

Суміш соди й солі підійде для прання кольорового чи білого одягу, а також для постільної білизни й рушників.

Щоб одяг після прання ще й гарно пахнув, можна додати кілька крапель ефірної олії (підійде лавандова чи апельсинова).

Сіль та соду потрібно змішати в однаковому співвідношенні (приблизно 1/3 склянки кожної речовини). Тоді все треба ретельно перемішати й додати 10 – 15 крапель ефірної олії.

У барабан потрібно всипати лише 2 – 3 столові ложки суміші, використавши будь-який порошок – рідкий чи капсульний.

На Prom можна знайти пральні машини Bosch, Philips, Whirlpool та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів.

Решту суміші можна зберігати у закритій банці приблизно тиждень, використовуючи для іншого прання речей. Невеликої баночки вистачить на кілька циклів.

Така суміш додатково ще й зменшить накип у пральній машині, продовживши термін служби техніки. Втім, використовувати її варто не завжди, а під час прання речей, більшість одягу якого з лляної, синтетичної чи бавовняної тканини.

Мохер, кашемір та шовк прати з використанням цієї суміші не варто. Для делікатних тканин підійдуть спеціальні миючі засоби.