5 парфюмов, которые идеально подходят для холодных дней: их стоит иметь в своей коллекции

В холодное время года особую популярность приобретают духи с амброй, которые окутывают теплым и чувственным шлейфом. Эта нота гармонично сочетается с ванилью, мускусом, древесными и пряными аккордами, придавая ароматам глубину и изысканность.

Парфюмы с амброй станут отличным выбором для осени и зимы, особенно для тех, кто любит теплые ароматы без излишней сладости, пишет In Journal. В подборке собраны 5 культовых композиций с амброй, на которые стоит обратить внимание в холодное время года.

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Какие духи выбрать для холодных дней?

Aerin – Amber Musk

Это классический зимний аромат с цветочно-пудровым характером. Сначала в этой композиции ощущается аромат магнолии, сочетающийся с амброксаном и кокосовой водой, а затем раскрывается аромат розы. Теплым и стойким этот парфюм делает бензоин, пралине, мускус, амбра и сандал.



Лучшие духи на осень и зиму / Фото Pinterest

Maison Margiela Replica Jazz Club

Этот вариант духов стоит рассмотреть тем, кто любит аромат кожи и табака. В этом флаконе ощущается аромат рома, нероли и розового перца, которые переходят в роскошную амбру и ваниль.



Парфюм с ароматом амбры / Фото Pinterest

Ellis Brooklyn Super Amber

Многие женщины хвалят эти духи за сочетание янтаря, ванили, кедра и мускуса, которые вместе создают теплый и сладкий аромат.



Лучшие духи на осень и зиму / Фото Pinterest

Le Labo Another 13

Эти духи довольно нежные, поэтому способны хорошо подчеркнуть естественный запах тела. В аромате присутствуют ноты амброксана, амбры, синтетического мускуса и других 11 нот, в число которых входят жасмин, мох, лепестки жасмина и т. д.



Парфюм с ароматом амбры / Фото Pinterest

Christian Dior Ambre Nuit

Этот аромат построен вокруг теплой амбры и романтической турецкой розы. Композиция парфюмера Франсуа Демаши является довольно сложной и относится к категории восточно-цветочных ароматов.



Лучшие духи на осень и зиму / Фото Pinterest

Амбровые духи – это прекрасный способ придать осенним или зимним образам тепла, чувственности и изысканности. Выбирайте аромат, который лучше всего отражает вашу индивидуальность, и наслаждайтесь его неповторимым шлейфом в холодное время года.