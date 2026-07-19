Чтобы косметика не "текла" в жару: как выбрать фиксатор макияжа

Фиксатор макияжа – это косметическое средство в виде спрея, которое помогает дольше сохранить аккуратный вид макияжа. Именно им визажисты завершают свою работу. После распыления на коже образуется незаметный защитный слой, который помогает декоративной косметике лучше держаться.

Благодаря этому средству тональные средства, румяна, тени и другие продукты меньше осыпаются, не размазываются и не скатываются в течение дня, пишет Beauty Hub. Чаще всего фиксаторы выпускают в виде спрея.

Как выбрать фиксатор макияжа?

Не все спреи для макияжа действуют одинаково. Одни созданы для максимальной стойкости косметики, другие – для того, чтобы макияж выглядел более естественно.

Фиксирующие спреи

Основная задача такого спрея – зафиксировать готовый макияж. Он образует защитный слой на поверхности кожи, который сохраняет макияж от 5 до 12 часов. Такие фиксаторы рекомендуют использовать только тогда, когда требуется максимальная стойкость.

После нанесения может оставаться легкое ощущение липкости, поэтому из-за достаточно плотного покрытия визажисты не рекомендуют применять такие спреи ежедневно.



Фиксатор сохраняет макияж весь день / Фото Pexels

Setting-спреи

Такие фиксаторы выполняют уже другую функцию. Они помогают отдельным слоям косметики лучше сочетаться между собой, поэтому макияж выглядит более естественным.

Преимуществом этих средств является то, что они не создают пленки на поверхности кожи. Их используют не только в конце, но и во время нанесения макияжа. В составе этих фиксаторов содержатся глицерин и термальная вода, поэтому они подходят для регулярного использования.

Для фіксації макіяжу часто обирають спеціальні спреї. На Prom представлені фіксатори різних брендів, зокрема Farmasi, Patricia Ledo, Eveline та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, тому додатково ще можна знайти засоби для догляду за шкірою, волоссям і губами. Для тих, хто регулярно купує доглядову косметику та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Фиксаторы также различаются по финишу. Матирующие спреи разработаны для жирной и комбинированной кожи. Они помогают контролировать выработку себума, благодаря чему макияж дольше сохраняет аккуратный вид.

Существуют и другие варианты – средства с эффектом сияния. Они содержат светоотражающие частицы, которые придают коже легкое мерцание и визуально делают макияж более свежим.

Как пользоваться фиксатором макияжа?

Фиксирующие спреи наносят только после завершения макияжа. Сеттинг-спреи можно использовать на протяжении всего процесса нанесения косметики, фиксируя отдельные слои.

Распылять средство нужно с расстояния 20–40 сантиметров. Таким образом удастся равномерно покрыть лицо, не оставляя никаких капель. Во время нанесения глаза нужно держать закрытыми.

Впрочем, есть еще один способ – сначала распылить спрей на кисть для пудры или спонж для тонального средства, а затем нанести его на кожу.