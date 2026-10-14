Посадите декоративный чеснок в октябре: весной вся грядка будет усыпана фиолетовыми соцветиями

Декоративный чеснок садоводы высаживают осенью, чаще всего в октябре, пока почва еще не промерзла. При правильном уходе весной растение пустит стебли, а в конце мая или в начале лета зацветет шаровидными фиолетовыми соцветиями.

Для выращивания декоративного растения рекомендуется выбирать солнечный участок с хорошо дренированной почвой, где не застаивается вода, пишет Interia Kobieta. Место рекомендуется защищать от сильного ветра, поскольку он может повредить высокие стебли.

Как правильно сажать декоративный чеснок?

Перед посадкой удалите сорняки и рыхлите землю. В тяжелой почве стоит улучшить дренаж или обустроить приподнятую клумбу. Свежий навоз непосредственно перед посадкой вносить не рекомендуется.

Выбирайте для посадки твердые луковицы без плесени, мягких участков и следов гниения. До посадки храните их в сухом, проветриваемом месте.

Глубина посадки зависит от сорта и размера луковицы. Общее правило таково: делать лунку в три раза глубже диаметра луковицы.

При посадке размещайте луковицу заостренным концом вверх, затем засыпьте землей и, при необходимости, полейте, если почва сухая. Место посадки можно отметить, чтобы случайно не повредить луковицы во время садовых работ.

Большие сорта следует высаживать на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Декоративный чеснок хорошо смотрится группами среди многолетников.



Декоративный чеснок идеально впишется в клумбу / Фото Pinterest

Когда цветет декоративный чеснок?

Высота растения зависит от сорта. Например, сорт Purple Sensation вырастает примерно до 70–100 сантиметров и обычно цветет в мае и июне. Его украшают насыщенно-фиолетовые шаровидные соцветия с множеством мелких цветов.

Перед покупкой луковиц проверяйте высоту растений, период цветения и морозостойкость сорта. Высокие разновидности подходят для центра клумбы, а низкорослые – для краев.

Придбати рослини насіння декоративного часника можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість рослини за фото.

Как ухаживать за декоративным чесноком?

После осенней посадки не нужно часто поливать чеснок, если почва достаточно влажная. Весной уже нужно следить за состоянием почвы и поливать во время продолжительной засухи. Растения в горшках требуют более тщательного контроля влажности, а емкости должны иметь дренажные отверстия.

Во время цветения листья могут начать желтеть и отмирать – для некоторых сортов это естественный процесс. Не срезайте зеленые листья преждевременно, а дождитесь, пока они высохнут. После цветения сухие соцветия можно оставить для декора или удалить.

При благоприятных условиях луковицы не нужно выкапывать каждый год. Декоративный чеснок может оставаться на клумбе и цвести в последующие сезоны.