Фитофтора исчезнет с помидоров: вот чем их нужно обрабатывать уже сейчас

Фитофтороз – — это кошмар каждого дачника, когда речь заходит о выращивании помидоров. Это инфекционное заболевание может поразить целые ряды растений, причём очень быстро.

Основная причина появления фитофтороза — влажная среда, а в дождливом июне избежать этого практически невозможно. При этом возбудители болезни могут сохраняться в зараженной почве невероятно долго, дожидаясь подходящего момента, пишет The Spruce.

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Как защитить помидоры от фитофтороза?

Заметить заболевание на помидорах довольно просто – на стеблях начинают появляться коричневые пятна, также болезнь поражает листья и зеленые плоды. Последние начинают гнить и становятся бурыми. Но борьба с заражением помидоров — это уже совсем другая, более сложная задача.

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Если вы заметили появление фитофтороза на ранних стадиях, всё очень просто — нужно лишь удалить и уничтожить заражённые части. В таком случае фитофтора не распространится на соседние кусты. Но если речь идет о грядках на огороде, такой вариант может не сработать — лучше сразу прибегнуть к профессиональным препаратам.

Но учитывайте, что одного средства может быть недостаточно: лучше использовать несколько, чередуя их с интервалом в две недели, ведь фитофтора быстро адаптируется к новым условиям.

Важно также помнить, что нельзя проводить химические обработки во время сбора урожая – их прекращают как минимум за 15–20 дней до этого. Таким образом, наиболее эффективным средством против фитофторы будет медный купорос, и если раньше его еще не применяли, начать с него будет хорошей идеей.

Вот как его использовать: 2 столовые ложки средства нужно растворить в 10 литрах воды, а затем полить раствором помидоры ещё до начала цветения. Также можно приготовить раствор медного купороса и извести, который называется бордоской жидкостью. Для него нужно смешать:

100 граммов негашеной извести, замоченной в 2 литрах горячей воды;

порошок медного купороса, также растворенный в 2 литрах горячей воды.

Каждый раствор нужно довести до объема 5 литров холодной водой, а затем смешать оба в одном ведре. Бордоскую смесь используют для опрыскивания помидоров — делать это нужно не менее трех раз каждые 10 дней.