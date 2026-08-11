Фитофтороз картофеля может уничтожить помидоры: срочно опрыскайте кусты

В августе почти созревшие помидоры могут заболеть фитофторозом, который очень быстро распространяется и может привести даже к потере урожая. Именно поэтому нужно внимательно следить за растениями и сразу же приступать к решению проблемы при появлении первых симптомов.

Одним из лучших средств против фитофтороза считается раствор на основе йода и крахмала, пишет Deccoria. Им нужно опрыскать помидоры, чтобы остановить развитие инфекции.

Почему фитофтороз так разрушителен?

Фитофтороз считается довольно серьезным заболеванием, которое развивается в тканях растений, образуя споры, быстро распространяющиеся по всей грядке.

Источников инфекции может быть множество – от растительных остатков в саду до зараженных клубней или больных овощей, растущих поблизости. Болезнь мгновенно распространяется через капли дождя или ветер на другие растения. Дождь или роса создают идеальную среду для заражения.



Фитофтороз уничтожает томаты / Фото Pexels

На картофеле фитофтора проявляется мелкими пятнами на листьях темно-зеленого цвета. Они быстро расширяются и становятся коричневыми, а затем черными.

Фитофтороз может проявляться даже на плодах, которые покрываются коричневыми пятнами. Гниль быстро проникает в плод и приводит к его гниению.

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Почему опрыскать фитофтороз?

В августе фитофтороз может поразить целые участки с помидорами. Если это произойдет, нужно сразу удалить все больные листья или плоды, а затем провести опрыскивание вечером.

От фитофтороза можно использовать специальные магазинные спреи или приготовить настой самостоятельно.

Для приготовления средства потребуется:

100 миллилитров вареного и охлажденного крахмала,

2 миллилитра йода,

5 миллилитров 6% уксуса,

900 миллилитров дождевой воды.

0,5 литра воды нужно довести до кипения, а затем смешать столовую ложку крахмала с оставшейся водой. После закипания воды нужно влить в нее крахмальную суспензию тонкой струйкой, постоянно помешивая.

Затем в литровую бутылку налейте воду и приготовленный крахмал, добавьте уксус и йод. Далее следует долить дождевой воды до полного литра, постоянно помешивая.

Этим препаратом нужно опрыскивать листья, побеги и плоды при появлении ранних симптомов фитофтороза каждые 5–7 дней.