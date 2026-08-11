Одним з найкращих засобів проти фітофтори вважається розчин на основі йоду та крохмалю, пише Deccoria. Ним потрібно обприскати помідори, щоб зупинити розвиток інфекції.

Чому фітофтороз такий нищівний?

Фітофтороз вважається досить серйозним захворюванням, яке розвивається в тканинах рослин, утворюючи спори, які швидко поширюються по всій грядці.

Джерел інфекції може бути безліч – від рослинних залишків у саду до заражених бульб чи хворих овочів, що ростуть поруч. Хвороба миттєво поширюється через краплі дощу чи вітер на інші рослини. Дощ чи роса створюють ідеальне середовище для зараження.



Фітофтороз знищує томати / Фото Pexels

На картоплі фітофтора проявляється дрібними плямами на листках темно-зеленого кольору. Вони швидко розширюються й стають коричневими, а тоді чорними.

Фітофтороз може проявлятися навіть на плодах, які покриваються коричневими плямами. Гниль швидко проникає в плід й призводить до гниття.

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Чим обприскати фітофтороз?

У серпні фітофтороз може вразити цілі ділянки з помідорами. Якщо таке станеться, потрібно одразу видаляти усі хворі листки чи плоди, а тоді зробити обприскування ввечері.

Від фітофторозу можна використовувати спеціальні магазинні спреї або ж приготувати настій самостійно.

Для засобу потрібно:

100 мілілітрів вареного та охолодженого крохмалю,

2 мілілітрів йоду,

5 мілілітрів 6% оцту,

900 мілілітрів дощової води.

0,5 літрів води потрібно довести до кипіння, а тоді змішати столову ложку крохмалю з рештою води. Після закипання води потрібно влити в неї крохмальну суспензію тоненькою цівкою, постійно помішуючи.

Тоді у літрову пляшку налийте води й підготовленого крохмалю, додайте оцет та йод. Далі слід долити дощової води до повного літра, постійно помішуючи.

Цим препаратом потрібно обприскувати листя, пагони та плоди на ранніх симптомах фітофторозу кожних 5 – 7 днів.