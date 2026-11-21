Сезон массовой замены летних шин на зимние всегда ставит перед водителями не только вопрос выбора нового комплекта, но и проблему, куда девать изношенные шины.

Тяжелые и габаритные шины годами занимают место на балконах, в подвалах и гаражах, однако выносить их к обычным придомовым мусорным контейнерам или оставлять возле площадок для бытовых отходов категорически запрещено. Изношенные автомобильные шины относятся к отдельной категории отходов, подлежащих специальной переработке, а за их выброс в неустановленном месте предусмотрены серьезные финансовые санкции, рассказывает Kobieta.

Почему шины не считаются крупногабаритным мусором

Многие автовладельцы ошибочно приравнивают старые покрышки к сломанной мебели или строительному мусору, оставляя их рядом с контейнерами во время вывоза крупногабаритных отходов. На самом деле в системе классификации отходов изношенные шины выделены в отдельную фракцию, поскольку резина разлагается в природе более 100 лет, а при сгорании выделяет в воздух высокотоксичные соединения.

Именно поэтому коммунальные службы не забирают шины вместе с обычными бытовыми отходами, а нарушителям, оставляющим резину возле мусорных контейнеров, грозят штрафы.

Старые шины следует сдавать на переработку / Фото Pixabay

Куда девать старые шины

Избавиться от старых шин без нарушения правил и лишних хлопот можно несколькими проверенными способами. Самый простой вариант – оставить изношенные шины непосредственно в шиномонтажной мастерской или на автосервисе во время сезонной замены резины. Большинство СТО сотрудничают с перерабатывающими предприятиями и принимают старые колеса на утилизацию бесплатно или за символическую плату за 1 штуку.

Также отработанные покрышки можно сдать в специализированные коммунальные пункты приема вторичного сырья и опасных отходов или воспользоваться выездными экобусами, которые по графику курсируют во многих населенных пунктах. Кроме того, большие сети автотоваров и дилерские центры нередко принимают старый комплект шин в обмен на скидку или бесплатную утилизацию при условии покупки новых шин, а в больших городах работают профильные предприятия по переработке резинотехнических изделий в крошку.

Как подготовить шины перед сдачей на переработку

Чтобы в пункте приема или на шиномонтаже без проблем приняли старые шины, их нужно заранее очистить от налипшей грязи, камней и остатков смазок, а также обязательно снять с металлических или легкосплавных дисков. Если же шины еще имеют достаточную глубину протектора и не имеют боковых порезов или "грыж", их стоит передать волонтерским инициативам для нужд военного или эвакуационного транспорта, храня до передачи в сухом прохладном помещении вдали от прямых солнечных лучей.