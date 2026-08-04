Почему огурцы горькие: эту проблему легко исправить

Некоторые огурцы с грядки могут иметь горький вкус. Чаще всего с овощами такое происходит из-за сильной жары и недостаточного полива. Горький вкус огурцов вызывает кукурбитацин, который выделяется в плоды в периоды жары, когда овощи быстро теряют влагу.

Впрочем, на горечь также может влиять выбор сорта, пишет Deccoria. Некоторые старые сорта полевых огурцов горьчат гораздо сильнее, чем современные гербициды. Также горькими могут быть деформированные или изогнутые плоды, пострадавшие от недостатка полива.

В сильную летнюю жару дачникам следует регулярно поливать огурцы, поскольку высокая температура только ускоряет испарение воды с листьев, поэтому растение тратит воду гораздо быстрее, чем успевает поглотить из почвы.

Кроме того, если в течение нескольких засушливых дней участок с огурцами не поливался, резкое снижение влажности только усиливает горечь.

Как нужно поливать огурцы летом?

Летом огурцы рекомендуется поливать рано утром или поздно вечером. Вода должна быть теплой, так как холод подвергнет растение еще большему стрессу.

Влажность почвы нужно поддерживать постоянно, не допуская даже одного дня засухи. Сохранить влажность поможет слой соломы или скошенной травы вокруг кустов с огурцами.

Дачники также добавили, что горькими могут быть перезрелые огурцы, которые вовремя не собрали с участка, поэтому плоды следует собирать по мере их созревания.



Огурцы нужно обязательно поливать в жару / Фото Unsplash

Что делать с горькими огурцами?

В общем, достаточно очистить кожуру и отрезать кончики с обеих сторон. В противном случае может помочь быстрое засоливание. Достаточно лишь нарезать огурец ломтиками или полосками, посыпать солью и отложить, пока он не пустит сок.

Огурцы с терпимой горечью можно использовать в салатах и кислых блюдах с уксусом, поскольку кислота нейтрализует вкус.