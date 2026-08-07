Сделайте это с гортензиями в августе: цветки будут большими и пышными

В августе гортензии находятся в полном расцвете. Именно поэтому дачники советуют выполнить несколько простых шагов в этот период, чтобы продлить пышное цветение в следующем сезоне.

Некоторые кусты гортензий уже в конце лета закладывают бутоны на следующий сезон, поэтому их нужно немного подкормить, чтобы в следующем году они порадовали большими цветами, пишет Top.

Что делать с гортензиями в августе?

Гортензии выглядят потрясающе в садах, но для того, чтобы их пышные цветки цвели с каждым годом все обильнее, дачникам стоит уделить им немного должного ухода.

Однако в августе ни в коем случае нельзя их обрезать. Разрешается только удалять больные, поврежденные или сухие ветки. В противном случае есть все шансы уничтожить цветочные почки, которые могли завязаться на следующий сезон.

Обрезка только уничтожит цветочные почки и ослабит растение перед заморозками. Дачники советуют проводить традиционную обрезку весной, когда станет ясно, какие побеги повреждены морозом.



Гортензии в августе нуждаются в подкормке / Фото Pexels

Садоводы отмечают, что в последний месяц лета гортензии нуждаются в регулярном поливе утром или вечером. Для лучшего эффекта можно замульчировать участок корой, чтобы снизить риск перегрева корней и испарения воды.

Подкармливать гортензии в августе можно, но достаточно осторожно. Лучше не использовать удобрения с азотом, которые стимулируют рост зелени и побегов. В августе стоит сделать ставку на осеннее удобрение, богатое фосфором и калием.

Кроме того, можно приготовить домашнюю подкормку на основе банановой кожуры. Для этого нужно нарезать 2–3 банановые кожуры на кусочки, залить литром воды и дать настояться 24 часа. Затем процедите жидкость, разведите водой в равных пропорциях и можете поливать кусты гортензий.