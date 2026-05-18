Цветы гортензий будут больше кочана капусты: секрет от британского садовода

Гортензии являются одними из самых любимых цветов садоводов. Они поражают красивым цветением и неприхотливы в выращивании. Британский садовод рассказал о надежной подкормке, которая помогает цветам быстро расти.

Активный пик цветения гортензий приходится с июня по октябрь, пишет Deccoria. Полив и внесение удобрения – важнейшие шаги для хорошего роста.

Что ускорит рост гортензий?

Подкормка гортензиям нужна именно в мае, чтобы через несколько недель уже иметь возможность расцвести. Одним из важнейших элементов является азот. Он влияет на рост пышных листьев и развития крепких и толстых стеблей.

Это очень важно кустам, поскольку только крепкие стебли смогут выдержать большие и пышные цветы. Кроме того, гортензиям нужен углерод в почве. Цветы нуждаются в почве, которая будет богата органическими веществами.

Благодаря этому они смогут легче поглощать воду и необходимые минералы из почвы, которые необходимы для правильного роста. Когда структура почвы рыхлая, то кислород легче достигает корней.



Рост гортензий улучшит простое удобрение / Фото Pexels

Как избежать увядания кустов?

Гортензии являются очень требовательными растениями. Высокая температура воздуха в мае может высушить почву, а сильный дождь – вымыть питательные вещества. Дачники советуют не допускать полного пересыхания корней. Единого правила полива нет, важно лишь ориентироваться на температуру воздуха.

Специалисты только советуют после сильных дождей проверять, ли почва под кустом влажная. В случае, если он проницаемый и богатый на органические вещества, то будет действовать как губка, сохраняя влагу и медленно отдавая ее растению.

Чем подкормить гортензии?

Британский садовод Ричард Серес-Надь рассказал об одной хитрости, которая поможет гортензиям обильно цвести. По его словам, именно кофейная гуща считается секретным ингредиентом, который стимулирует цветы к росту.

Дело в том, что кофейная гуща является естественным источником азота. Кроме развития листьев, азот улучшает структуру почвы. Благодаря ему он становится более рыхлым и аэрированным. А еще кофейную гущу очень любят дождевые черви, которые естественным образом роют и разрыхляют почву вокруг куста.

Гортензии очень любят расти в слабокислой почве, а кофейная гуща как раз помогает подкислить почву, улучшая насыщенный цвет гортензий.

Нужно лишь просто смешать гущу с водой в лейке и регулярно поливать раствором кусты. На 1 литр воды достаточно 1 столовой ложки кофейной гущи. Гуща вполне безопасна для гортензий, поэтому ее можно использовать регулярно, хотя бы раз в неделю.

Как ухаживать за гортензиями летом?

Уже в летнее время гортензии могут ослабевать из-за недостатка или избытка влаги, плохой дренаж, чрезмерное или недостаточное солнечный свет, избыток азота и большой вес цветов, пишет Real Simple.

Для решения проблемы рекомендуется контролировать влажность почвы, усовершенствовать дренаж, обеспечить правильное освещение и использовать сбалансированные удобрения и подвязывать стебли.

