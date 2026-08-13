Неприятный запах из холодильника исчезнет: этим методом пользовались наши бабушки

Иногда из холодильника может исходить не совсем приятный запах из-за испорченных или пролитых продуктов внутри. Кроме того, сильные запахи рыбы, лука и сыра впитываются в соседние стенки.

Чтобы быстро почистить холодильник без использования агрессивных моющих средств, достаточно всего двух ингредиентов, пишет Wprost Dom. Обычное домашнее средство поможет удалить грязь и устранить резкие запахи.

Почему помыть холодильник?

Несколько капель пролитого молока, сок от мяса, перезрелые овощи, фрукты или остатки соуса могут загрязнить поверхности и привести к появлению неприятного запаха.

Однако для мытья не стоит использовать агрессивные чистящие средства. Достаточно простой смеси на основе воды и уксуса. Нужно лишь добавить 100 миллилитров спиртового уксуса в 1 литр теплой воды.

Для удобства жидкость лучше перелить в бутылку с распылителем. Уксусная кислота хорошо справится с жирными пятнами и устранит запахи еды.



Холодильник хорошо очищается уксусным раствором / Фото Pexels

Перед мытьем нужно вынуть все продукты из холодильника, а затем снять съемные полки и ящики и хорошо их вымыть. После этого приготовленным раствором протрите внутреннюю часть холодильника, уделив особое внимание углам и уплотнителям.

Если есть засохшие пятна, их стоит немного замочить, а затем через несколько минут протереть. После завершения очистки следует протереть внутреннюю часть холодильника чистой влажной тканью, а затем бумажным полотенцем.

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Резкий запах уксуса исчезнет на заключительном этапе протирания, поэтому не стоит переживать, что запах останется и перейдет на продукты.

Чтобы в холодильнике не скапливались неприятные запахи, стоит регулярно его мыть и убирать, выбрасывая испорченные продукты. Таким образом удастся сохранить его в чистоте, предотвращая появление резких запахов.