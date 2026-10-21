Как защитить хризантемы на кладбище: растения переживут холода и морозы

Хризантемы считаются самыми популярными растениями на могилах. И хотя они морозостойкие, их следует защитить от низких температур.

Осенью хризантемы доступны в огромной палитре цветов и размеров, пишет Interia Kobieta. Чаще всего для кладбища выбирают мелкоцветковые или крупноцветковые сорта. Первые же имеют преимущество в том, что отличаются устойчивостью к ветру и холоду.

Как сохранить хризантемы на кладбище?

Срезанные или горшечные хризантемы хорошо переносят понижение температуры и холодные дни, но если за ними не ухаживать должным образом, то уже в течение первых нескольких ночей они начнут увядать.

Минусовая температура может повредить бутоны и нежные лепестки цветов, поэтому они быстро побуреют и опадут. Чтобы цветы простояли на могиле как можно дольше, нужно воспользоваться простым способом защиты растений.

Осенняя погода довольно переменчива и может резко измениться в течение дня, поэтому важно сделать так, чтобы хризантемы простояли не несколько дней, а несколько недель.

Специалисты советуют разместить их в светлом и защищенном от ветра месте, следя за влажностью почвы. Лучший способ защитить растения – утеплить горшок.



Простой способ уберечь цветы на кладбище / Фото Pexels

Для этого нужно поставить их на кусок пенопласта, который создаст изолирующий слой между контейнером и почвой. Это предотвратит контакт корней с охлажденным камнем. Такая изоляция важна для растений, выращенных в контейнерах, поскольку они быстрее реагируют на перепады температур.

В качестве альтернативы можно использовать белый садовый флис, который пропускает воздух и свет, ограничивая воздействие ветра и холода на растения. Нужно этим флисом обернуть горшок и надземные части растения 2–3 раза.

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Дополнительно следует рассыпать тонкий слой коры по поверхности почвы. Он уменьшит испарение и защитит от резких перепадов температуры.