Точно не 40 градусов: вот при какой температуре нужно стирать повседневную одежду

Специалисты убеждены, что стирка одежды при высокой температуре не только не помогает, но иногда даже вредит. При этом страдает и сама ткань, и кошелек.

Если вы всегда стираете белье в режиме 40 градусов, вероятно, пора изменить эту привычку. Ведь современные стиральные машины и порошки могут отстирать повседневную одежду и при более низкой температуре, пишет Greenfo.

При какой температуре нужно стирать одежду?

Многие годы считалось, что обычную одежду нужно стирать при температуре 40 градусов – и немало людей верят в это до сих пор. Впрочем, современные моющие средства разрабатываются так, чтобы эффективно растворять грязь и пятна даже при значительно более низких температурах.

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Поэтому во многих случаях температура в 40 градусов не дает реального преимущества – она только быстрее изнашивает ткань и потребляет значительно больше электроэнергии.

Если одежда не сильно загрязнена, ее можно стирать при температуре 20–30 градусов по Цельсию. Этого достаточно, чтобы отстирать штаны, футболки и рубашки.

Но более низкая температура стирки также может существенно снизить ваши счета за электричество. В Международном энергетическом агентстве отмечают, что именно стирка при более низкой температуре является отличным способом сокращения потребления электроэнергии в быту.

Но все же бывают случаи, когда без горячей воды обойтись не получится. Например:

Сильно загрязненная одежда. Чтобы отмыть сложные пятна, лучше использовать температуру 40 градусов.

Постельное белье и полотенца стираются при температуре 60 градусов. Также к такой стирке можно добавлять все ткани, для которых гигиеническая чистота имеет большое значение.

Дезинфекция и техническое обслуживание стиральной машины изредка могут потребовать использования температуры 90 градусов.

А вот с некоторыми вещами следует быть особенно осторожными: стирать их в горячей воде категорически нельзя. В частности, это касается синтетической спортивной одежды. Под воздействием высоких температур ткань может потерять свою эластичность.