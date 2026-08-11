Выбираем игровой ноутбук: актуальные модели на 2026 год

Покупая игровой ноутбук, хочется, чтобы его производительности хватило не только на текущие игры, но и на новинки ближайших лет. Самые дешевые модели привлекают своей ценой, но они довольно скоро могут утратить свои основные качества.

В настоящее время ультрабюджетные игровые ноутбуки оснащаются самыми слабыми видеокартами, пишет NV. Такие модели стоят 40–50 тысяч гривен, но из-за стремительного роста системных требований к играм их запас производительности ограничен.

Но если бюджет позволяет, логичнее сразу обратить внимание на более мощный ноутбук. Его покупка обойдется дороже, однако можно рассчитывать на высокий FPS в современных играх и не думать о замене ноутбука в ближайшие годы.

На Prom можна знайти ноутбуки від ASUS, Lenovo, Acer та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів. На Prom продається техніка для різного бюджету — від звичайних моделей до професійних, призначений для тривалих зйомок. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

В подборке собраны три модели ноутбуков в разных ценовых категориях – от относительно доступной до премиальной.

Какие геймерские ноутбуки заслуживают внимания?

Acer Nitro V 16 AI ANV16−42-R7BK

Цена – примерно 66 тысяч гривен

Эта модель может заинтересовать тех, кто хочет получить мощную видеокарту без переплаты за более дорогой сегмент.

Ноутбук имеет обычный черный пластиковый корпус, который дополняет желтая подсветка клавиатуры. Производитель заявляет до 7,5 часов автономной работы.



Ноутбук для игр / Фото E-katalog

Экран – 16-дюймовый IPS с разрешением 1920 × 1200 и частотой обновления 180 Гц.

Объем SSD составляет 512 ГБ. Для нескольких больших игр этого хватит, но если ноутбук будет использоваться еще и для работы, со временем накопитель придется расширить. За производительность отвечает 8-ядерный Ryzen 7 260.

Главное преимущество модели – RTX 5070 с 8 ГБ памяти. Это не топовая видеокарта Nvidia, однако ее производительность достаточно для современных игр.

MSI Vector A16 HX R9−8940HX

Цена – от 123 тысяч гривен

Если хочется ноутбук с RTX 5080, придется потратиться значительно больше. Vector A16 HX имеет металлопластиковый корпус черного цвета и разноцветную подсветку клавиатуры.

Здесь установлен 16-дюймовый дисплей уровня IPS с разрешением 2560×1600, антибликовым покрытием и частотой обновления 240 Гц.



Геймерский ноутбук / Фото Laptop Media

Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 1 ТБ. Этого должно хватить для операционной системы, программ и значительного количества больших игр.

Ноутбук оснащен 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 8940HX и 16 ГБ оперативной памяти.

Видеокарта RTX 5080 с 16 ГБ памяти рассчитана на серьезные игровые нагрузки.

Gigabyte AORUS MASTER 16 BZH

Цена – от 180 тысяч гривен

Ноутбук имеет черный корпус из металла и пластика, а из коробки работает под управлением Windows 11 Pro.

Дисплей здесь также 16-дюймовый с разрешением 2560×1600 и частотой обновления 240 Гц. Главная особенность – OLED-матрица, благодаря которой изображение выглядит более насыщенным.



Мощный ноутбук для игр / Фото egogo

За вычислительную мощность отвечает 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 275HX. Его запаса производительности достаточно для повседневных задач и требовательного программного обеспечения.

SSD-накопитель имеет емкость 2 ТБ, а оперативной памяти установлено 32 ГБ. Но главная причина такой цены – Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти. Это самая мощная видеокарта и максимум, что может предложить мобильный гейминг.