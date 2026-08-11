Зараз ультрабюджетні ігрові ноутбуки оснащують найслабшими відеокартами, пише NV. Такі моделі коштують 40 – 50 тисяч гривень, але через стрімке зростання системних вимог до ігор їхній запас продуктивності обмежений.

Та якщо бюджет дозволяє, логічніше одразу дивитися у бік потужнішого ноутбука. Його покупка вийде дорожчою, проте можна розраховувати на високий FPS у сучасних іграх і не думати про заміну ноутбука найближчими роками.

На Prom можна знайти ноутбуки від ASUS, Lenovo, Acer та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів. На Prom продається техніка для різного бюджету — від звичайних моделей до професійних, призначений для тривалих зйомок. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

У добірці зібрані три моделі ноутбуків у різних цінових категоріях – від відносно доступної до преміальної.

Які геймерські ноутбуки варті уваги?

Acer Nitro V 16 AI ANV16−42-R7BK

Ціна – приблизно 66 тисяч гривень

Ця модель може зацікавити тих, хто хоч отримати потужну відеокарту без переплати за дорожчий сегмент.

Ноутбук має звичайний чорний пластиковий корпус, який доповнює жовте підсвічування клавіатури. Виробник заявляє до 7,5 години автономної роботи.



Ноутбук для ігор / Фото E-katalog

Екран – 16-дюймовий IPS із роздільною здатністю 1920 ×1200 та частотою оновлення 180 Гц.

Обсяг SSD становить 512 ГБ. Для кількох великих ігор цього вистачить, але якщо ноутбук використовуватиметься ще й для роботи, згодом накопичувач доведеться розширити. За продуктивність відповідає 8-ядерний Ryzen 7 260.

Головна перевага моделі - RTX 5070 з 8 ГБ пам’яті. Це не топова відеокарта Nvidia, проте її продуктивності достатньо для сучасних ігор.

MSI Vector A16 HX R9−8940HX

Ціна – від 123 тисячі гривень

Якщо хочеться ноутбук із RTX 5080, витратитися доведеться суттєвіше. Vector A16 HX має металево-пластиковий корпус чорного кольору та різнокольорове підсвічування клавіатури.

Тут встановлено 16-дюймовий IPS-level дисплей з роздільною здатністю 2560×1600, антибліковим покриттям і частотою оновлення 240 Гц.



Геймерський ноутбук / Фото Laptop Media

Для зберігання даних передбачено SSD на 1 ТБ. Цього має вистачити для операційної системи, програм і значної кількості великих ігор.

Ноутбук отримав 16-ядерний AMD Ryzen 9 8940HX та 16 ГБ оперативної пам’яті.

Відеокарта RTX 5080 з 16 ГБ пам’яті розрахована на серйозні ігрові навантаження.

Gigabyte AORUS MASTER 16 BZH

Ціна – від 180 тисяч гривень

Ноутбук має чорний корпус з металу та пластику, а з коробки працює на Windows 11 Pro.

Дисплей тут також 16-дюймовий із роздільною здатністю 2560×1600 та частотою оновлення 240 Гц. Головна особливість в ньому – OLED-матриця, завдяки якій зображення виглядає насиченішим.



Потужний ноутбук для ігор / Фото egogo

За обчислювальну потужність відповідає 24-ядерний Intel Core Ultra 9 275HX. Його запасу продуктивності достатньо для повсякденних завдань та вимогливого програмного забезпечення.

SSD-сховище має місткість 2 ТБ, а оперативної пам’яті встановлено 32 ГБ. Та головна причина такої ціни Nvidia GeForce RTX 5090 із 24 ГБ відеопам’яті. Це найпотужніша відеокарта та максимум, який пропонує мобільний геймінг.