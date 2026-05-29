Мухи исчезнут с кухни без химических репеллентов: поможет один фрукт

В летние месяцы мухи становятся настоящей проблемой, потому что залетают в помещение через открытые окна. Насекомые переносят более 200 патогенов, включая такие бактерии как кишечная палочка и сальмонелла.

Если же на кухне есть еда, то мухи могут садиться на нее и переносить бактерии. Чтобы уберечь себя от мух блогер Дилек Ребке рассказала в своем инстаграме действенный лайфхак для отпугивания мух.

Как отпугнуть мух из дома?

Вам всего лишь понадобится лимон и сушеная гвоздика. Нужно разрезать цитрусовый фрукт пополам и положить внутрь несколько штук сушеной гвоздики. Лимоны следует поставить на подоконник или в любые другие места, куда залетают мухи.

Насекомые боятся лимона и гвоздики из-за их резких ароматов. В гвоздике содержится сильное эфирное масло эвгенол, а в лимоне – лимонен. В сочетании эти запахи перегружают чувствительные рецепторы мух, заставляя их избегать помещения.

Через несколько дней лимоны высохнет, поэтому можно повторить трюк со свежим фруктом.

Какие еще запахи отпугивают мух?

Кроме гвоздики есть еще немало других натуральных средств, которые можно охотно использовать, чтобы отпугнуть насекомых. Дома можно также разместить несколько растений, аромат которых для насекомых является достаточно неприятным.

Базилик и мята

Мухи очень не любят запаха базилика и мяты. Достаточно лишь приобрести эти растения в горшках и поставить на подоконник. К тому же, у вас всегда будет зелень для завершения блюд.

Бархатцы и лаванда

Эти растения способны отпугнуть насекомых из-за своего резкого аромата. Их также можно держать в горшках на подоконнике, чтобы избежать мух в квартире.

Корица

Мухи ненавидят запах корицы, поэтому можно разложить палочки на возле окон или в комнате.

Чаще всего мухи слетаются на запах испорченных фруктов и овощей, поэтому желательно следить за мусором и вовремя выносить из дома.