Якщо ж на кухні є їжа, то мухи можуть сідати на неї й переносити бактерії. Щоб вберегти себе від мух блогерка Ділек Ребке розповіла у своєму інстаграмі дієвий лайфхак для відлякування мух.

Як відлякати мух з помешкання?

Вам лише знадобиться лимон і сушена гвоздика. Потрібно розрізати цитрусовий фрукт навпіл й покласти всередину кілька штук сушеної гвоздики. Лимони слід поставити на підвіконня чи в будь-які інші місця, куди залітають мухи.

Комахи бояться лимону й гвоздики через їхні різкі аромати. У гвоздиці міститься сильна ефірна олія евгенол, а в лимоні – лимонен. У поєднанні ці запахи перевантажують чутливі рецептори мух, змушуючи їх уникати помешкання.

Через кілька днів лимони висохне, тому можна повторити трюк зі свіжим фруктом.

Які ще запахи відлякують мух?

Крім гвоздики є ще чимало інших натуральних засобів, які можна залюбки використовувати, щоб відлякати комах. Вдома можна також розмістити кілька рослин, аромат яких для комах є досить неприємним.

Базилік і м’ята

Мухи дуже не люблять запаху базиліку й м’яти. Достатньо лише придбати ці рослини у горщиках й поставити на підвіконня. До того ж, у вас завжди буде зелень для довершення страв.

Чорнобривці та лаванда

Ці рослини здатні відлякати комах через свій різкий аромат. Їх також можна тримати в горщиках на підвіконні, щоб уникнути мух в квартирі.

Кориця

Мухи ненавидять запах кориці, тому можна розкласти палички на біля вікон чи в кімнаті.

Найчастіше мухи злітаються на запах зіпсутих фруктів та овочів, тому бажано слідкувати за сміттям і вчасно виносити з дому.